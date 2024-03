Saint-Paul : les jeunes du Service Civique se mobilisent pour l'environnement

Jeudi 28 mars 2024, les jeunes du Service Civique à La Réunion se rassemblent pour une journée d’actions pour l’environnement organisée par Unis Cité, l'agence du Service Civique et l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Cette journée se tiendra de 8h30 à 16h sur la plage de l’Hermitage (au nord de l’établissement les balançoires). Diverses actions d’information et de sensibilisation seront menées. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/www.imazpress.com)

"J’peux pas, j’ai climat" est une semaine d’action et de sensibilisation à la transition écologique organisée du 25 au 30 mars 2024 par l’agence du Service Civique et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), avec l’association Unis-Cité, partenaire fondateur, et le concours de nombreux organismes d’accueil des jeunes engagés en Service Civique.



Unis-Cité a décidé de mettre en lumière l’engagement concret des jeunes en faveur de la transition écologique, en mobilisant le 28 mars prochain ses 6 000 jeunes engagés dans le cadre du Service Civique, leurs encadrants, et ceux de plusieurs associations partenaires mobilisées au sein du Collectif des Associations pour le Service Civique Ecologique ! A La Réunion, ce sont plus de 150 jeunes qui vont se rejoindre à Saint-Paul pour cette journée de mobilisation.

- Une journée pour célébrer la puissance du Service Civique et inviter les jeunes à s’engager -



L’environnement est la première cause de mobilisation de la jeunesse : les jeunes sont parfaitement conscients de la gravité et de l’urgence de la situation. Au-delà de le crier haut et fort, ils veulent agir. Le 28 mars, Unis-Cité donne l’occasion à l’ensemble de ses jeunes engagés et salariés aux 4 coins du pays, d’agir ensemble sur des actions aussi concrètes que multiples, et de découvrir les missions qu’elle propose autour de la transition environnementale, diverses actions d’information et de sensibilisation autour du Service Civique seront menées au cours de cette journée.



Les jeunes pourront ainsi découvrir le Service Civique et candidater pour les prochaines missions du Service Civique Ecologique !

A La Réunion, ce sont près de 150 volontaires, salariés et partenaires qui se mobiliseront pour les actions suivantes :

- Chantiers de ramassage de déchets et réhabilitation de la plage des Brisants pour favoriser la ponte des tortues marines;

- des ateliers animés par les jeunes et pour les jeunes sur les écogestes, le changement climatiques et les enjeux spécifiques à notre île;

- Un espace de débat et d’échanges pour sensibiliser et favoriser concrètement le pouvoir d’agir des jeunes.

Nos partenaires CEDTM (Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines), Ekopratik, la commission KOZEMEN du CRAJEP Réunion, PropRéunion, Réutiliz, Roulé Mon Z’Avirons seront à nos côtés pour faire de cette mobilisation une journée importante pour les générations futures.

- Le Service Civique, pour agir concrètement pour l’environnement -



Le Service Civique est un formidable levier d’engagement pour la société… et notamment pour agir concrètement pour l’environnement. Depuis plus de 10 ans, Unis-Cité déploie chaque année de nombreuses missions de Service Civique autour de la transition écologique, donnant ainsi aux jeunes l’opportunité d’agir concrètement pour la planète et d’être acteurs du changement des comportements.

A Saint-Denis, ce sont près de 24 jeunes qui s’investissent chaque année avec Unis-Cité, pendant 8 mois de leur vie, sur des missions environnementales : Animer la fresque de la biodiversité, accompagner la transition énergétique, soutenir une mobilité douce et durable, préserver la biodiversité, sensibiliser à la réduction, au tri et au recyclage des déchets, éduquer aux éco-gestes du quotidien, etc.



Parmi les volontaires réunionnais, Loïc, 22 ans, est engagé sur la mission Ecovolonterre et Solidarité énergie. Son engagement pour la cause environnementale dépasse la simple mission de Service Civique. En novembre dernier, il a remporté le défi "Zéro mégots dans la nature" organisé par Prop Réunion en ramassant des milliers de mégots dans les rues de la ville de Saint Denis.

Audrey Bacal, Responsable des antennes Unis Cité à La Réunion : "la société a tendance à considérer les jeunes comme des citoyens peu engagés, collés à leurs écrans, enfermés dans leurs chambres, sans considération pour leur environnement extérieur. C’est faux ! Les jeunes volontaires d’Unis Cité nous le prouvent tous les jours. Ils sont en demande d’agir concrètement, ne supportent plus les beaux discours sans les actes et prennent beaucoup plus d’initiatives que la génération précédente."



Roxanne a 24 ans et elle est sensible à la question environnementale. Elle a choisi sa mission de Service Civique pour changer le regard des gens sur la question climatique : "la journée J’peux pas, j’ai climat, c’est le condensé de notre mission de Service Civique : On agit concrètement et on sensibilise le plus grand nombre de jeunes possibles sur une journée dédiée. ça permet d’avoir un impact plus important et a minima de mettre le sujet sur la table".