Bonne année, violences, ondes, alcool, miel

• Lundi 1er janvier - Imaz Press vous souhaite un joyeux Nouvel an

L'année 2024 commence ce lundi, après une année particulièrement compliquée. Seulement une semaine après nos vœux de Noël, l'équipe d'Imaz Press Réunion ne sait pas quoi ajouter que nous n'avons pas déjà dit.

• Mardi 2 janvier - En 2023, les violences faites aux femmes n'ont toujours pas diminué

Grande cause de deux quinquennats, les violences faites aux femmes n'ont toujours pas reculé en 2023. Au total, sur l'année, ce sont 134 femmes qui ont été tuées par leur (ex)conjoint, soit seulement 13 de moins que l'an dernier, selon les chiffres du collectif Nous Toutes. Un viol se produit toujours toutes les sept minutes en moyenne dans le pays. La Réunion, si elle a reculé de la troisième à la quatrième place en termes de département le plus violent à l'encontre des femmes, a toujours un long chemin à parcourir. C'est dans ce contexte que le Président de la République a chanté les louanges de Gérard Depardieu accusé de viols, agressions sexuelles et qui sexualise des enfants.

• Mercredi 3 janvier - Quand les ondes ravagent des vies : la souffrance incomprise des électrosensibles

Pourtant invisibles à l'œil nu, les ondes électromagnétiques sont omniprésentes autour de nous : téléphones mobiles, wifi, micro-ondes... notre vie est entourée d'ondes. ! Les antennes relais, notamment nécessaires mobiles pour surfer en 4 voire 5G, envahissent-elles aussi le paysage urbain. Mais toutes ces ondes sont-elles dangereuses pour la santé ? S’il est pour l’instant impossible de démontrer les effets néfastes des ondes électromagnétiques sur la santé, il est tout aussi impossible d’en démontrer l’absence de danger. À défaut d’une réponse claire, le principe de précaution prévaut, notamment pour les personnes électrosensibles

• Jeudi 4 janvier - Alcool : la consommation diminue chez les jeunes, mais "les efforts doivent continuer"

La consommation d'alcool est souvent associée à une image festive et insouciante. Mais derrière cette façade se cache parfois un problème d'alcoolisme aux conséquences trop peu évoquées. Et si la consommation a tendance à baisser chez les jeunes, l'addictologue David Mété estime qu'il "faut impérativement poursuivre un travail sur les représentations, en dénormalisant la consommation d'alcool". Alors que le Dry January, le mois sans alcool, a débuté ce premier 1er janvier, les spécialistes de santé encouragent la population à y participer.

• Vendredi 5 janvier - Miel : 2023 n'a pas été une bonne année pour les apiculteurs réunionnais

Les apiculteurs réunionnais ont dû faire face à une année plutôt mauvaise en 2023. Pas assez de pluie pour les baies roses et un hiver trop doux pour les letchis ont directement impactés la production de miel dans l'île. Les ruches ont produit, en moyenne, 10 kg de miel, contre 15 kg pour une année normale, précise Henri Bègue, animateur de la filière apicole de la Chambre d'agriculture