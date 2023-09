Harcèlement, budget, 49.3, Marcia Higelin et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 28 septembre 2023 : - Un plan anti harcèlement scolaire qui ne convainc pas vraiment - Budget : l'enveloppe des Outre-mer rehaussée d'environ 300 millions d'euros - Programmation des finances publiques : Borne dégaine le premier 49.3 de la saison - Marcia Higelin chante à cœur ouvert - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures élevées pour la saison

Un plan anti harcèlement scolaire qui ne convainc pas vraiment

Après plusieurs drames survenus dans l'Hexagone, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté un plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire ce mercredi 27 septembre 2023. Plusieurs mesures ont été annoncées, notamment le bannissement des réseaux sociaux lors de l'ouverture d'une instruction judiciaire contre un harceleur présumé, et la confiscation du téléphone portable en cas de condamnation. La Réunion n'est pas épargnée par ce phénomène, malheureusement.

Budget : l'enveloppe des Outre-mer réhaussée d'environ 300 millions d'euros

Ce mercredi 27 septembre 2023, le ministère des Outre-mer dévoilait le budget pour les Outre-mer en lien avec la présentation du projet de loi de finances 2024. Un budget qui "traduit la volonté forte du gouvernement d'agir pour les DROM". Un budget rehaussé d'environ 300 millions d'euros.

Programmation des finances publiques : Borne dégaine le premier 49.3 de la saison

Six mois après celui sur la réforme des retraites, Élisabeth Borne a dégainé un nouveau 49.3 mercredi, sur un texte de programmation des finances publiques, premier recours d'une longue liste attendue à l'Assemblée cet automne.

Marcia Higelin chante à cœur ouvert

Elle devait s’appeler Georgia et travailler dans le social, ce sera finalement la chanson, comme ses pairs… Se rendre digne de son nom sans rien concéder de sa vérité propre, tel est l’enjeu secret de Marcia Higelin qui, au piano-voix, vous emmènera avec beaucoup de brio et de sensibilité, dans un agréable voyage sonore aux confins de son univers poétique, exaltant, largement inspiré de son vécu. Rencontre avec une jeune artiste résiliente de 29 ans… Entretien

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures élevées pour la saison

Dans l'est, ce jeudi 28 septembre 2023 débute sous la pluie. Mais en regardant plus loin, Matante Rosina observe les rayons du soleil qui illuminent les autres régions de l'île. Dans l'après-midi, le temps reste chaud et ensoleillé sur les côtes mais l'intérieur de l'île voient davantage de nuages. Dans la soirée, la pluie revient du côté de l'est toujours. Les températures restent élevées pour la saison. Tenez toujours bien votre bob comme Matante Rosina, le vent souffle encore bien comme il faut.