Des températures élevées pour la saison

Dans l'est, ce jeudi 28 septembre 2023 débute sous la pluie. Mais en regardant plus loin, Matante Rosina observe les rayons du soleil qui illuminent les autres régions de l'île. Dans l'après-midi, le temps reste chaud et ensoleillé sur les côtes mais l'intérieur de l'île voient davantage de nuages. Dans la soirée, la pluie revient du côté de l'est toujours. Les températures restent élevées pour la saison. Tenez toujours bien votre bob comme Matante Rosina, le vent souffle encore bien comme il faut. (photo rb/www.imazpress.com)