Les sites de La Poste et la Banque postale victimes d'un incident technique

Ce lundi 22 décembre 2025, La Banque postale et La Poste sont inaccessibles sur internet, victime d'un un incident technique qui empêche notamment les clients d'accéder à leur compte. Le problème "est en cours de résolution", assure la Banque postale. D'après le site d'actualité technologique Clubic, il s'agirait d'une cyberattaque (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

"Depuis tôt ce matin, un incident affecte l’accès à votre banque en ligne et à l’appli mobile. Il est en cours de résolution, nos équipes mettent tout en œuvre pour rétablir le service rapidement", note la Banque postale sur son compte X.

"Les paiements en ligne restent possibles avec une authentification par SMS. Les paiements par CB sur les TPE en magasins et les virements par WERO sont toujours accessibles", précise-t-elle.

Les accès à votre Espace Client Internet et à votre application mobile sont rétablis. Nous maintenons bien entendu une surveillance active de leur fonctionnement et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. — La Banque Postale (@LaBanquePostale) December 20, 2025

A noter que le site de La Poste ne fonctionne pas non plus ce lundi. Mauvais timing pour l'entreprise, à quelques jours de Noël.

D'après des témoignages d'internautes, et selon les données rapportées par le site Downdetector, la Caisse d’Epargne et la Banque populaire ont aussi été concernées par ce dysfonctionnement. L'accès semble cependant avoir été rétabli. Les deux banques n'ont pour l'heure pas communiqué sur la question.

Selon les informations de Clubic, "outre la mise à l'arrêt de La Banque Postale et de La Poste, une partie du secteur bancaire français est victime d'une sévère cyberattaque lundi matin, de type DDoS".

www.imazpress.com / [email protected]