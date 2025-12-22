Le nord de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages

En ce début d'après-midi du lundi 22 décembre 2025, les nuages se développent le long des pentes et du relief. Des averses sont attendues avec une préférence pour les hauts du nord et nord-ouest mais aussi dans les hauts de l'est et au Volcan (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ces averses peuvent être localement fortes dans les Hauts de la Possession et de Saint-Denis avec de bons cumuls possibles et des débordements jusque sur le littoral.

Dans la soirée, les averses s'estompent peu à peu et ne concernent plus que le littoral nord-est et est pour le reste de la nuit.

