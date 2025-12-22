Région Réunion : le prix de la bouteille de gaz reste plafonné à 18 euros

Réunie ce jeudi 18 décembre 2025 sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission permanente a voté la reconduction du dispositif de plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 18 euros, sur la nouvelle période allant du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, ce dispositif a été initié par la Région Réunion en 2022, et dans un premier temps conjointement avec le Département, dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des foyers réunionnais.

Suite au désengagement du Département en décembre 2024, la Région Réunion a décidé d’assurer seule la continuité de ce dispositif qui est une réponse concrète et pragmatique au défi de la lutte contre la vie chère.

- Plus d'un million de bouteilles de gaz vendues en 2025 -

Une enveloppe de subvention de 4.300.000 euros a été engagée lors des commissions permanentes du 27 décembre 2024 et du 4 juillet 2025.

À ce jour, l’enveloppe a été consommée à hauteur de 2.771.732 euros euros, avec 1.249.188 bouteilles de gaz qui ont été vendues au tarif de 18 euros entre le 1er janvier 2025 et le 30 novembre 2025.

