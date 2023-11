Fortes pluies, NRL, rétro, forêt tropicale et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 4 novembre 2023 : - Fortes pluies : le sud en vigilance orange, le reste l'île en jaune - Région : tensions au sein la majorité régionale autour de la NRL - Le chef du Hezbollah menace d'une extension régionale du conflit entre Israël et le Hamas - Drame à La Possession, justice, crash d'hélicoptère, alertes à la bombe et police - La lutte pour la restauration de la plus vaste forêt tropicale d'Amérique centrale - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vive la pluie !

Fortes pluies : le sud en vigilance orange, le reste l'île en jaune

Le mauvais temps continue ce samedi 4 novembre 2023, après un vendredi particulièrement pluvieux. A partir de 9 heures, le sud et le sud-est de La Réunion seront en vigilance orange fortes pluies et orage, tandis que le reste de l'île sera en vigilance jaune. Des écoles de Sainte-Suzanne ont fermé leurs portes ce vendredi, tandis que plusieurs radiers et routes ont été inondés. La plus grande prudence est recommandée sur les routes, les sorties en montagne vivement déconseillée.

Région : tensions au sein la majorité régionale autour de la NRL

Alors que la Région tenait son assemblée plénière ce vendredi 3 novembre, des tensions ont éclaté au sein de la majorité régionale. En cause : le dossier de la NRL, et les près d'un milliard d'euros réclamés par le groupement d'entreprises qui a construit qui a construit le viaduc

Le chef du Hezbollah menace d'une extension régionale du conflit entre Israël et le Hamas

Le chef du Hezbollah pro-iranien, Hassan Nasrallah, a estimé vendredi que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait se transformer en conflit régional si elle ne s'arrêtait pas, faisant porter aux Etats-Unis l'entière responsabilité de la situation.

Drame à La Possession, justice, crash d'hélicoptère, alertes à la bombe et police

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023 :

• Lundi 30 octobre - La Possession : Abraham Bomela avoue avoir voulu tuer tous ceux qui étaient sur son chemin

• Mardi 31 octobre - Drame à La Possession : Abraham Bomela mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats et écroué

• Mercredi 1er novembre - Salazie : quatre personnes tuées dans un crash d'hélicoptère

• Jeudi 2 novembre - Alertes à la bombe : ne pas céder à la psychose... même si le "risque zéro n'existe pas"

• Vendredi 3 novembre - Fausses alertes à la bombe : auteurs, "petits guignols"... les forces de l'ordre sont à leurs trousses

La lutte pour la restauration de la plus vaste forêt tropicale d'Amérique centrale

En arrachant des touffes d'herbe, Leonel Acosta mène une lutte inégale mais pleine d'espoir pour tenter de redonner vie aux terres déboisées par l'élevage illégal de bétail au coeur de la réserve de biosphère Maya du Guatemala, plus vaste forêt tropicale d'Amérique centrale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vive la pluie !

Ce samedi 4 novembre 2023 s'annonce perturbée niveau météo. Matante Rosina a décidé de sortir quand même malgré la pluie de ce matin. Elle pense que dans certaines régions de l'île, les averses sont plus conséquentes et même accompagnées de rafales de vent. Même si on peut, de temps en temps, apercevoir quelques rayons de soleil, ils sont de courte durée.