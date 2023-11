Galère sur les routes, grève au CHU, 3, surf et météo (REFERENCEMENT)

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 9 novembre 2023 : - Quand les routes deviennent piscines : grosse galère pour les automobilistes - CHU de La Réunion : face aux difficultés, l'intersyndicale appelle à une grève illimitée - - L'école de surf de l’ouest ouvre ses portes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel se dégage

Quand les routes deviennent piscines : grosse galère pour les automobilistes

Ce mercredi 8 novembre 2023, plusieurs routes de l'est de La Réunion se sont retrouvées sous les eaux àl à la suite des fortes pluies . Plusieurs véhicules ont été piégés par la montée des eaux sur le réseau routier. Comment expliquer que cs routes empruntées chaque jour - notamment la quatre voies - par des dizaines de milliers d'usagers soient inondées en quelques heures ? D'autant que les cumuls de pluie n'ont pas atteint des records. Un manque d'entretien du réseau est pointé du doigt par des automobilistes

CHU de La Réunion : face aux difficultés, l'intersyndicale appelle à une grève illimitée

Alors que le CHU de La Réunion fait face à de grandes difficultés financières et que les conditions de travail des soignants sont fortement dégradées, l'intersyndicale appelle à faire grève à partir de ce jeudi 9 novembre 2023. Deux rassemblements sont aussi prévus dans les jours à venir devant les CHU Nord et Sud. Froid glacial, manque de moyens, manque de mains… les soignants de La Réunion veulent alerter encore sur la situation "catastrophique" du CHU. Malgré le plan santé annoncé en début d'année l'hôpital public reste en situation de crise.

3

L'école de surf de l’ouest ouvre ses portes

L’école de surf de l’ouest ouvre ses portes à Saint-Paul. La première séance aura lieu le mercredi 22 novembre 2023. Les cours sont destinés aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la commune et dans un second temps du reste de La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel se dégage

Oté Matante Rosina n'en revient pas de toute l'eau qui est tombé du côté de chez elle dans l'est hier. Vous avez vu toutes les photos et vidéos de nos photographes sur notre site ? Allez vite regarder ! Pour ce jeudi 9 novembre 2023, le temps devrait s'améliorer, selon elle, même si quelques averses vont certainement concerner les Hauts du sud et du sud-ouest mais rien à voir avec la veille. Hier, il faisait moins chaud mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui, le thermomètre pourrait monter jusqu'à 31°C.