Le ciel se dégage

Oté Matante Rosina n'en revient pas de toute l'eau qui est tombé du côté de chez elle dans l'est hier. Vous avez vu toutes les photos et vidéos de nos photographes sur notre site ? Allez vite regarder ! Pour ce jeudi 9 novembre 2023, le temps devrait s'améliorer, selon elle, même si quelques averses vont certainement concerner les Hauts du sud et du sud-ouest mais rien à voir avec la veille. Hier, il faisait moins chaud mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui, le thermomètre pourrait monter jusqu'à 31°C. (photo sly/www.imazpress.com)