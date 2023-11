Racisme, Madagascar, diabète, cirque et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 14 novembre 2023 : - Depuis le 7 octobre (encore plus qu'avant), le racisme anti musulmans est décliné sans complexe - Madagascar : la pénurie d'huile pénalise gravement la population - Diabète : une maladie silencieuse qui frappe un Réunionnais sur dix - Châp'Pa festival : Saint-Denis fait son cirque - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Depuis le 7 octobre (encore plus qu'avant), le racisme anti musulmans est décliné sans complexe

Plus d'un mois après l'attaque du Hamas en Israël et le début d'une riposte qui n'a plus rien de proportionnelle depuis longtemps, une hystérie ambiante permet, encore plus qu'avant, à certains d'étaler sans complexe un racisme et une ignorance toujours plus violents. Dans les médias, sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, dans la vie au quotidien la haine de l'Arabe et du Musulman se répand. Sans que cela ne semble émouvoir grand monde notamment du côté du gouvernement.

Madagascar : la pénurie d'huile pénalise gravement la population

A Madagascar les prix élevés des produits de première nécessité (PPN) provoquent l'insécurité alimentaire. Malgré la création d'une société d'État d'approvisionnement (State Procurement of Madagascar - SPM), polarisée sur les PPN et les carburants, les importations d'huile et les productions agricoles locales sont largement insuffisantes. Dans le contexte de la campagne électorale pour la présidentielle, l'opposition au président sortant Andry Rajoelina accuse le pouvoir malgache d'entretenir les monopoles dont les intérêts sont opposés à toute baisse des prix sur les marchés

Diabète : une maladie silencieuse qui frappe un Réunionnais sur dix

Ce mardi 14 novembre 2023, a lieu la journée mondiale du diabète. L'occasion de sensibiliser une fois de plus sur cette maladie silencieuse frappant près d'une personne sur dix à La Réunion. L'occasion aussi de faire connaitre la prise en charge du diabète et les moyens de le prévenir. La Réunion est d’ailleurs la région française la plus concernée avec un habitant sur dix touché par cette maladie. Selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé, plus de 83.000 patients sont pris en charge pour cette pathologie chronique

Châp'Pa festival : Saint-Denis fait son cirque

Du 17 novembre au 1er décembre 2023, aura lieu, route de la Digue à Saint-Denis, le Châp'Pa Festival. Organisé par la compagnie Cirquons Flex, ce "cirque nouveau" invite petits et grands du grand spectacle. Après avoir donné vie à l'Ilet Chapitô l'an dernier, la compagnie revient avec un projet encore plus complet. L'objectif, clôturer un cycle de création en itinérance mais également et surtout, rassembler les gens et développer tous les arts.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Ce mardi 14 novembre 2023, Matante Rosina se protège les yeux en mettant ses lunettes de soleil pour sortir. Le soleil semble être généreux ce matin même si quelques légers nuages se baladent dans le ciel. Dans l'après-midi, comme d'habitude, les nuages se forment sur les pentes et risquent de déborder sur le littoral. En revanche, les plus hauts sommets de l'île restent dégagés. Il va faire un peu plus chaud aujourd'hui.