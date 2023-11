Ce mardi 14 novembre 2023, Matante Rosina se protège les yeux en mettant ses lunettes de soleil pour sortir. Le soleil semble être généreux ce matin même si quelques légers nuages se baladent dans le ciel. Dans l'après-midi, comme d'habitude, les nuages se forment sur les pentes et risquent de déborder sur le littoral. En revanche, les plus hauts sommets de l'île restent dégagés. Il va faire un peu plus chaud aujourd'hui. (photo rb/www.imazpress.com)