Belal, perturbations, Maurice, Darmanin et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 17 janvier 2024 :

Belal : le cyclone continue de s'éloigner, La Réunion toujours en alerte rouge

Un mort, des exploitations agricoles dévastées, un réseau routier encombré par les arbres arrachés et les gravats, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, d'eau et de téléphone, Belal s'éloigne de l'île ce mardi matin 16 janvier 2024 mais laisse des traces profondes derrière lui. Dans ces conditions, Le préfet Jérôme Filippini a maintenu l'alerte rouge et donc le confinement de la population, notamment pour permettre le déblaiement du réseau routier. Il s'exprimera dans la matinée pour annoncer l'heure de fin de l'alerte rouge et le passage en phase de sauvegarde. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est attendu ce mercredi à La Réunion. Suivez notre direct

Pas d'eau, ni d'électricité... des dizaines de milliers de foyers coupés du monde

Ce mardi 16 janvier 2024, La Réunion se réveille après une deuxième nuit en alerte rouge. Belal poursuit sa route mais épargne désormais notre île. Une île fortement marquée par les vents forts et les pluies diluviennes qui ont frappé nos côtes durant la journée de lundi. Si un décès est à déplorer à Saint-Gilles, d'une personne sans abri, le cyclone – et grâce aux alertes – n'a pas fait d'autres victimes, si ce n'est des dégâts matériels. À l'heure actuelle, toujours 150.000 clients soit 35% des clients sont privés d'électricité et 130.000 personnes se retrouvent sans eau

Belal à Maurice : un décès, des pluies diluviennes, des inondations et une population en colère par "le manque de prévision

Après La Réunion, c'est au tour de l'île Maurice d'être exposée au plus près du cyclone Belal. La population est confinée depuis 20 heures ce lundi 15 janvier 2024, après que des inondations importantes ont déjà impacté le pays. Un décès a déjà été recensé dans l'île soeur. Les autorités semblent avoir été prises de court par les événements, et le directeur du centre météorologique mauricien, Ram Dhurmea, a démissionné. De nombreux Mauriciens ont exprimé leur colère face à la situation chaotique qui a touchée le pays. Belal passera au plus près de Maurice, à environ 70 km au sud de l'île, tôt ce mardi matin

Cyclone Belal : Gérald Darmanin arrivera à La Réunion mercredi

D'après plusieurs médias locaux et nationaux, Gérald Darmanin sera à La Réunion ce mercredi 17 janvier 2024. À la demande d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera dans l'île pour faire le point après le passage du cyclone Belal ce lundi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le mauvais temps continue malgré une amélioration

Matante Rosina prévoit une amélioration du ce mardi 16 janvier 2024, avec un vent qui perd en intensité. Des rafales d'environ 80 km/h sont tout de même attendues dans l'ouest et le sud. Les pluies vont continuer dans les hauts du sud-ouest, du sud et du sud-est, mais seront bien plus modérées que la veille. Matante Rosine prévoit une houle de moins en moins forte