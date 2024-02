Déchets verts, "Football Leaks", rétro, opération place nette et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 3 février 2023 : - Après Belal : les centres de traitement de déchets verts sont pleins à craquer - "Football Leaks": le lanceur d'alerte Rui Pinto ouvre ses disques durs aux enquêteurs européens - Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Ilet Coco, fortes pluies, Vigier, électricité, eau et riz - Place nette à La Réunion : une opération d'envergure pour lutter contre la délinquance - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de fraîcheur

Après Belal : les centres de traitement de déchets verts sont pleins à craquer

Le 15 janvier 2024, le cyclone Belal a provoqué d'importants dégâts sur son passage. Les différents services communaux ont nettoyé les villes de leurs arbres et branches arrachés. Les déchets verts collectés ont été acheminés vers les différents centres de traitement. Trois semaines après le passage du cyclone, ces unités sont surchargées, voire débordées, par la quantité de végétaux à traiter

"Football Leaks": le lanceur d'alerte Rui Pinto ouvre ses disques durs aux enquêteurs européens



Le lanceur d'alerte portugais Rui Pinto, à l'origine des "Football Leaks", a ouvert mardi et mercredi ses disques durs aux enquêteurs français et européens, sifflant le coup d'envoi d'un nouveau match potentiellement agité pour le football européen.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Ilet Coco, fortes pluies, Vigier, électricité, eau et riz



Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024 • Lundi 29 janvier - Meurtre à Saint-Benoît : le principal suspect mis en examen et écroué • Mardi 30 janvier - Les fortes pluies noient le sud de l'île et provoquent des dégâts "encore jamais vu" • Mercredi 31 janvier - Selon Mediapart, l'ex-ministre Philippe Vigier serait "devenu squatteur aux frais de la République" • Jeudi 1er février - Après la hausse de l'inflation et le passage du cyclone, l'électricité augmente de 9,8% • Vendredi 2 février - Vous recherchez désespérément des bouteilles d'eau et du riz... ils reviennent la semaine prochaine

Place nette à La Réunion : une opération d'envergure pour lutter contre la délinquance

Ne vous étonnez pas si en vous promenant au volant de votre véhicule vous croisez non pas un, ni deux, ni trois gendarmes mais pas moins d'une cinquantaine – si ce n'est pas plus – dans votre quartier. Il s'agit de l'opération "place nette". Une opération nationale pour lutter contre la délinquance et le trafic de drogues

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de fraîcheur

Matante Rosina n'en revient pas. Elle a un peu frais en se levant tôt ce samedi 3 février 2024. Et en mettant le bout de son nez dehors, elle observe quelques nuages qui se baladent dans le sud-est mais ils ne sont pas menaçants. Ailleurs le soleil est présent et va réchauffer l'air ambiant. Dans l'après-midi, dans les Hauts du nord, on peut s'attendre à quelques petites gouttes.