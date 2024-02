Ilet Coco, fortes pluies, Vigier, électricité, eau et riz

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024 • Lundi 29 janvier - Meurtre à Saint-Benoît : le principal suspect mis en examen et écroué • Mardi 30 janvier - Les fortes pluies noient le sud de l'île et provoquent des dégâts "encore jamais vu" • Mercredi 31 janvier - Selon Mediapart, l'ex-ministre Philippe Vigier serait "devenu squatteur aux frais de la République" • Jeudi 1er février - Après la hausse de l'inflation et le passage du cyclone, l'électricité augmente de 9,8% • Vendredi 2 février - Vous recherchez désespérément des bouteilles d'eau et du riz... ils reviennent la semaine prochaine (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

• Lundi 29 janvier - Meurtre à Saint-Benoît : le principal suspect mis en examen et écroué

Le parquet de Saint-Denis a décidé ce dimanche 28 janvier de la mise en examen pour meurtre du principal suspect dans l'affaire du corps retrouvé à Ilet Coco. Il a été placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés, tandis que son complice présumé a été mis en examen pour modification de scène de crime et recel de cadavre, rapportait Réunion la 1ère ce dimanche soir.

• Mardi 30 janvier - Les fortes pluies noient le sud de l'île et provoquent des dégâts "encore jamais vu"

La Réunion, la région sud notamment, n'en a pas fini avec les pluies. Après Belal, Candice et l'épisode de fortes pluies survenus entre le dimanche 28 janvier et le lundi 29 janvier et encore dans la nuit de lundi à mardi , "les averses parfois soutenues sont encore présentes", indique Météo France. L'impact est énorme. Deux hommes ont été emportés par les eaux. L'un est décédé, le second est toujours recherché. Des maisons ont été inondées. Des champs ont été dévastés et des routes emportés. De mémoire d'habitants du sud, "on avait jamais vu ça". Comment ces dégâts ont pu se produire ? Enquête.

• Mercredi 31 janvier - Selon Mediapart, l'ex-ministre Philippe Vigier serait "devenu squatteur aux frais de la République"

Philippe Vigier, ancien ministre délégué aux outre-mer "débarqué du gouvernement il y a trois semaines (...) continue de bénéficier d’un logement de fonction et d’une voiture avec chauffeur" indique Médiapart ce mardi soir 30 janvier 2024. Dans un article titré "Philippe Vigier, ancien ministre devenu squatteur aux frais de la République", le site d'information en ligne ajoute que l'ex-ministre "organise également des "dîners privés" au sein du ministère".

• Jeudi 1er février - Après la hausse de l'inflation et le passage du cyclone, l'électricité augmente de 9,8%

Invité de TF1 le 21 janvier 2024, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé une hausse de 9,8% des prix de l'électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses et de 8,6% sur les tarifs de base à partir du 1er février. Une augmentation qui va aussi concerner La Réunion, déjà en proie à d'immenses difficultés financières et au lendemain d'un cyclone. 370.000 clients seront ainsi concernés par cette hausse des prix, indique EDF Réunion.

Vendredi 2 février - Vous recherchez désespérément des bouteilles d'eau et du riz... ils reviennent la semaine prochaine

Où sont passées les bouteilles d'eau plate péi ? Où sont passés nos sachets de riz si sacrés pour un bon cari ? En tout cas… nombreux se le demande. Dans les supermarchés, les stations essences ou encore dans les lieux de restauration, difficile d'en trouver. La faute à Belal pour deux raisons. La première, lors de l'annonce du cyclone, les Réunionnais se sont rués sur les stocks comme l'on fait lors de la saison cyclonique. Deuxième raison, les coupures d'électricité ont mis au ralenti les usines de La Réunion. Mais patience, le retour à la normale est prévu dans les prochaines semaines