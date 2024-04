Presse écrite, rappels voitures, Émile, place nette et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 3 avril 2024 : - L'avenir du Quotidien et du JIR se joue au tribunal - Renault, Volkswagen, Peugeot, Tesla, Mercedes… des millions de voitures rappelées en concessions - Malgré la découverte du crâne et de vêtements, la mort du petit Emile toujours inexpliquée - Saint-Denis : opération "place nette" au Moufia - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça va souffler

L'avenir du Quotidien et du JIR se joue au tribunal

C'est ce mercredi 3 avril 2024 que se joue l'avenir de la presse écrite à La Réunion. D'un côté, la décision finale pour la reprise du Quotidien. De l'autre, le JIR qui est arrivé au bout des trois mois de son placement en redressement judiciaire, et qui découvrira ce mercredi la décision du tribunal de commerce concernant son futur. Des dizaines d'emploi sont en jeu, bien que l'on sache d'ores et déjà que nombre de journalistes et autres salariés vont se retrouver sur le carreau.

Renault, Volkswagen, Peugeot, Tesla, Mercedes… des millions de voitures rappelées en concessions

Depuis plusieurs mois, les rappels de voitures s'enchaînent. Les derniers en date – ce vendredi 29 mars 2024 : Renault, Peugeot et Opel. Si ces véhicules sont rappelés pour risques de blessures ou d'incendies, les rappels sont une pratique récurrente au sein de l'industrie automobile. Aucune marque n'est épargnée. Une procédure nécessaire afin de corriger des problèmes décelés sur certains modèles après leur mise sur le marché. Même si ces rappels peuvent inquiéter les conducteurs, ils ne revêtent pas forcément un caractère dramatique.

Malgré la découverte du crâne et de vêtements, la mort du petit Emile toujours inexpliquée

La découverte du crâne et de quelques vêtements du petit Emile donnent certes quelques indications, mais rien ne permet toujours d'expliquer comment ce garçonnet de deux ans et demi a disparu puis trouvé la mort début juillet, dans un minuscule hameau des Alpes-de-Haute-Provence.

Saint-Denis : opération "place nette" au Moufia

Face à la recrudescence de violences ces dernières semaines, avec des attroupements et l’usage d’armes, donnant lieu à des blessés et détérioration de biens publics et privés, une opération "place nette" a été organisée ce mardi 2 avril 2024 par la police à Saint-Denis. Elle s'est déroulée près de la station de téléphérique des Bancouliers au Moufia

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça va souffler

Ce mercredi 3 avril 2024, Matante Rosina ne peut toujours pas faire ses lessives. Il pleut encore dans l'est ce matin. Ailleurs, malgré quelques nuages, le soleil apparait régulièrement. Au fil des heures, les nuages décident de s'étaler et de laisser tomber quelques pluies sur l'ouest et le nord-ouest. Le vent se renforce. Les rafales peuvent atteindre les 70 km/h. La nuit va encore être bien arrosée d'après la boule de cristal de Matante Rosina.