Alcool, Didier Robert, harcèlement scolaire, féminicide et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 16 avril 2024 : - Alcool : de nouveaux "interdits protecteurs" c'est bien, les renforcer c'est mieux - Affaire des emplois fictifs à la Région : reprise du procès après une première journée mouvementée - Saint-Denis : un "Meeting parents 974" pour dire stop aux violences scolaires - Féminicide à Saint-Joseph : le mari octogénaire condamné à 20 ans de réclusion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de l'humidité dans l'air

Alcool : de nouveaux "interdits protecteurs" c'est bien, les renforcer c'est mieux

Le 9 avril 2024, le préfet de La Réunion, l'Agence régionale de santé et plusieurs acteurs de la filière alcool de La Réunion ont signé une charte pour lutter contre ce fléau qui touche notre île. Parmi les nouvelles mesures annoncées : l'encadrement de la publicité avant la fête des pères et des mères ainsi que l'arrêt de la vente d'alcool réfrigéré dans les enseignes de grande distribution (déjà interdite dans les stations-service). Cela est-il réellement suffisant pour renforcer les "interdits protecteurs" ? Alors qu'à La Réunion, l'alcool tue presque 500 personnes par an, cette charte n'est qu'un petit pas face à ce fléau.

Affaire des emplois fictifs à la Région : reprise du procès après une première journée mouvementée

Depuis ce lundi 15 avril 2024, 11 prévenus et leurs avocats défilent à la barre du tribunal de Champ-Fleuri à Saint-Denis. Onze personnes dont le principal mis en cause est Didier Robert, ex-président de la Région Réunion. L'ex-élu et plusieurs de ses collaborateurs sont jugés dans le cadre de l'affaire des embauches supposées fictives au cabinet de Région. La première journée de procès a été mouvementée, et une seule personne a pu être auditionnée au cours de l'audience.

Saint-Denis : un "Meeting parents 974" pour dire stop aux violences scolaires

Ce mercredi 17 avril 2024, l'association Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi (EPA), organise la deuxième édition de son "Meeting parents 974", contre les violences à l'école, à la salle Candin de Saint-Denis. Un temps d'échange, de libération de la parole et de soutien entre parents, professionnels et décideurs aura lieu de 13h30 à 18h30 afin de trouver des solutions au harcèlement scolaire.

Féminicide à Saint-Joseph : le mari octogénaire condamné à 20 ans de réclusion

Un homme de 86 ans a été condamné lundi par les assises à 20 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse et celui de son aide-ménagère, rapportent plusieurs médias. Les faits s'étaient produits tôt le matin du 10 mars 2021 au domicile de l'octogénaire à Saint-Joseph.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de l'humidité dans l'air

Matante Rosina ne va pas vous annoncer de beau temps ce mardi 16 avril 2024. L'humidité persiste avec des averses qui se concentrent sur l'est et le sud-est toute la journée. La pluie intéresse également les hauts du nord-ouest dans l'après-midi. Il va encore faire chaud aujourd'hui en attendant l'arrivée du front froid. La houle commence à diminuer mais la mer reste tout de même agitée.