Didier Robert, Raphaël Glucksmann, rétro, Australie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 20 avril 2024 : - Emplois fictifs ou pas à la Région, le tribunal tranchera le 21 mai - Européennes : Raphaël Glucksmann en meeting à la Nordev de Saint-Denis ce samedi - Didier Robert, alcool, oignon, procès et encore Didier Robert - Australie: la Grande barrière de corail frappée par le pire épisode de blanchissement jamais observé - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures remontent

Emplois fictifs ou pas à la Région, le tribunal tranchera le 21 mai

Après une semaine d'audience, de témoignages à la barre du tribunal de Saint-Denis, c'est ce vendredi 19 avril 2024 que le procès pour emplois présumés fictifs à la Région Réunion a pris fin. Didier Robert, ex-président de Région, Jean-Louis Lagourgue, Vincent Bègue – ancien directeur de cabinet - et huit salariés ont été jugés. La procureure a notamment demandé (donner la peine) à l’encontre de l’ancien président de région. Le tribunal rendra sa décision le 21 mai prochain

Européennes : Raphaël Glucksmann en meeting à la Nordev de Saint-Denis ce samedi

Le député européen, tête de liste PS-Place publique est en opération séduction à La Réunion. Ce samedi 20 avril 2024, le candidat aux élections européennes du 9 juin anime une réunion publique à la Nordev à Saint-Denis. En dynamique dans les sondages, il va devoir tenter d'attirer un électorat réunionnais, qui en 2019, ne lui avait pas donné ses faveurs.

Didier Robert, alcool, oignon, procès et encore Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2024

• Lundi 15 avril - Affaire des emplois au cabinet de la Région : Didier Robert de retour devant le tribunal

• Mardi 16 avril - Alcool : de nouveaux "interdits protecteurs" c'est bien, les renforcer c'est mieux

• Mercredi 17 avril - SOS : marmit kréol i rode partou zoignon pou fé kari

• Jeudi 18 avril - Emplois présumés fictifs la Région : Didier Robert va être interrogé par le tribunal

• Vendredi 19 avril - Emplois présumés fictifs la Région : ultime jour d'audience pour Didier Robert et ses collaborateurs (Photo : rb/www.imazpress.com)

Australie: la Grande barrière de corail frappée par le pire épisode de blanchissement jamais observé

La Grande barrière de corail, au nord-est de l'Australie, subit actuellement le pire épisode de blanchissement jamais observé, sous l'effet du réchauffement climatique, avec 73% de ses récifs endommagés, a annoncé mercredi l'autorité qui la gère.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures remontent

Ce samedi 20 avril 2024, Matante Rosina met son imperméable pour aller faire sa petite marche matinale dans l'est. D'après elle, ailleurs, ce n'est pas la même chose. Le ciel semble dégagé. Dans les hauts, les nuages s'installent au fur et à mesure. Côté température, Matante Rosina se disait "enfin, la fré larivé" eh bien non, pas tout à fait. Le mercure du thermomètre remonte et pourrait atteindre les 32 degrés.