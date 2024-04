Didier Robert, alcool, oignon, procès et encore Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2024 • Lundi 15 avril - Affaire des emplois au cabinet de la Région : Didier Robert de retour devant le tribunal • Mardi 16 avril - Alcool : de nouveaux "interdits protecteurs" c'est bien, les renforcer c'est mieux • Mercredi 17 avril - SOS : marmit kréol i rode partou zoignon pou fé kari • Jeudi 18 avril - Emplois présumés fictifs la Région : Didier Robert va être interrogé par le tribunal • Vendredi 19 avril - Emplois présumés fictifs la Région : ultime jour d'audience pour Didier Robert et ses collaborateurs (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Lundi 15 avril - Affaire des emplois au cabinet de la Région : Didier Robert de retour devant le tribunal

Ce lundi 15 avril 2024, s'ouvre au tribunal de Champ-Fleuri, le procès de Didier Robert, ancien président du Conseil régional. Le procès durera trois jours. L'ex élu et plusieurs de ses collaborateurs seront jugés dans le cadre de l'affaire des embauches supposées fictives au cabinet de Région. Les faits avaient été révélés par Imaz Press en 2019 et par la Chambre régionale des comptes en 2021. L'ex président de Région a déjà été condamné en 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire des Musées Régionaux, également révélée par Imaz Press.

• Mardi 16 avril - Alcool : de nouveaux "interdits protecteurs" c'est bien, les renforcer c'est mieux

Le 9 avril 2024, le préfet de La Réunion, l'Agence régionale de santé et plusieurs acteurs de la filière alcool de La Réunion ont signé une charte pour lutter contre ce fléau qui touche notre île. Parmi les nouvelles mesures annoncées : l'encadrement de la publicité avant la fête des pères et des mères ainsi que l'arrêt de la vente d'alcool réfrigéré dans les enseignes de grande distribution (déjà interdite dans les stations-service). Cela est-il réellement suffisant pour renforcer les "interdits protecteurs" ? Alors qu'à La Réunion, l'alcool tue presque 500 personnes par an, cette charte n'est qu'un petit pas face à ce fléau.

• Mercredi 17 avril - SOS : marmit kréol i rode partou zoignon pou fé kari

Zoignon par-ci, zoignon par-là… Depuis plusieurs jours, La Réunion n'a plus que ce mot-là à la bouche. Tous se posent cette question : où sont passés mes oignons ? Komen mi fé mon kari ? Au marché, en grande surface, dans la rue, sur les ondes… l'oignon est le sujet de la semaine (avec Didier Robert). La Réunion va-t-elle donc devoir bientôt se passer de cet ingrédient imparable pour de bons petits plats ? Les Réunionnais devront-ils faire un rougail saucisse avec zoignons blancs ? C'est à craindre… car ce n'est pas de suite que La Réunion verra ses étals remplis et surtout à des prix corrects.

• Jeudi 18 avril - Emplois présumés fictifs la Région : Didier Robert va être interrogé par le tribunal

Quatrième jour d’audience ce jeudi 18 avril 2024 au tribunal de Saint-Denis dans l’affaire des emplois supposés fictifs de la Région. Didier Robert, ex-président de la collectivité régionale et 10 autres personnes sont poursuivis. Mercredi, le tribunal a continué a décortiquer le mécanisme des embauches de conseillers techniques au conseil régional entre 2016 et 2024. Il ressort des débats que les salariés mis en cause entendus jusqu’à présent semblent tous avoir réellement travaillé au sein de la Région. Il reviendra au tribunal de déterminer si ce travail a été effectué au bénéfice de la collectivité ou au bénéfice politique de Didier Robert. Il ressort également des débats que les investigations menées par les enquêteurs de l’office de lutte contre la corruption semblent avoir été menées de manière complète, notamment en ce qui concerne la recherche des éléments de preuve d’emploi fictif ou pas.

• Vendredi 19 avril - Emplois présumés fictifs la Région : ultime jour d'audience pour Didier Robert et ses collaborateurs

Cinquième et dernier jour d'audience vendredi 19 avril 2024 pour l'affaire des emplois présumés fictifs la Région. La journée de jeudi a été marquée par les réquisitions du parquet qui a requis 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité contre Didier Robert et une peine de 10.000 euros d’amende à l’encontre de Jean-Louis Lagourgue, et par la plaidoirie d'une partie des avocats, qui ont tous demandé la relaxe de leur client au motif qu'ils avaient réellement travaillé et qu'aucune preuve d'emploi politique n'a été apporté. Le jugement devrait être mis en délibéré à l'issue de cette ultime journée d'audience.