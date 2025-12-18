À retenir ce soir : grièvement blessé, spirale lumineuse dans le ciel, un milliard pour la Région, 889.700 personnes à La Réunion et GBH dans le viseur du PNF

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 18 décembre 2025 : - Saint-Gilles : un motard grièvement blessé après un accident avec une voiture - Observation insolite : une "spirale lumineuse" dans le ciel de La Réunion, il s'agit d’un dégazage d’une fusée - Région Réunion : un budget primitif d'1,06 milliards d'euros adopté, malgré les incertitudes politiques - Insee : en 2023, 889.700 personnes vivaient à La Réunion - Groupe Bernard Hayot : le parquet financier ouvre une enquête pour escroquerie en bande organisée, abus de position dominante et entente

Ce jeudi 18 décembre 2025, un motard a été blessé grièvement sur la RN1A à Saint-Paul au niveau de l'échangeur de Grand Fond, après un accident avec un véhicule léger. La victime a été prise en charge par les secours. La route avait été fermée par les secours le temps de l'intervention.

Ce mercredi soir, 17 novembre 2025, plusieurs personnes ont été alertées par une "étrange spirale lumineuse dans le ciel", comme l'indique l'Observatoire astronomique de La Réunion. S'il ne s'agit pas d'un Ovni, il s'agit d’un dégazage du 2ème étage d’une fusée SpaceX Falcon 9.

Ce jeudi 18 décembre 2025, la Région présente son budget primitif de l’année 2026 lors de l'Assemblée plénière. Un budget de 1,06 milliard d'euros, dont plus de 541 millions consacrés à l’investissement, qui "répond aux orientations budgétaires et poursuit le plan d'action de la mandature", souligne la présidente de Région, Huguette Bello. Une adoption qui se fait dans un climat politique et financier incertain, malgré l'adoption par l'Assemblée nationale du budget de Sécu.

Au 1er janvier 2023, 889.700 personnes résidaient à La Réunion selon un recensement de l'Insee. La population augmente de 0,7 % en moyenne annuelle depuis 2017, un rythme plus soutenu qu’en France hexagonale (+0,4 %).

Le Parquet national financier a ouvert une information judiciaire visant le Groupe Bernard Hayot (GBH), premier acteur de la distribution dans plusieurs territoires ultramarins. L’enquête fait suite aux révélations du quotidien Libération sur des pratiques commerciales jugées anormalement lucratives, notamment dans le secteur automobile, et à plusieurs plaintes déposées ces derniers mois