Sport, Mathilde Panot, films, course et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 24 avril 2024 : - La Réunion n'est pas sportive, c'est faux : les Réunionnais.es aiment (vraiment) se dépenser - LFI : Mathilde Panot convoquée pour "apologie du terrorisme" - Festival du film d'aventure : dix jours à la découverte du 7ème art - Boucle infernale de Saint-Paul : 33 kilomètres à parcourir en 33 heures - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel sans nuages

La Réunion n'est pas sportive, c'est faux : les Réunionnais.es aiment (vraiment) se dépenser

Le mardi 16 avril 2024, l'Insee de La Réunion a dévoilé une étude sur le sport qui en a fait bondir plus d'un. La Réunion serait en queue de peloton en termes de pratique sportive régulière. Les Réunionnais n'aiment-ils pas le sport ? Si les chiffres de l'Insee sont vrais, ils sont à prendre avec des pincettes, puisque l'étude se base sur l'année 2020 - en pleine période de Covid. Depuis La Réunion a bel et bien repris le chemin des terrains de sport, et ce, qu'ils aient une licence sportive ou non.

LFI : Mathilde Panot convoquée pour "apologie du terrorisme"

La cheffe des députés La France insoumise a révélé sur Facebook ce mardi être convoquée par la police dans le cadre d’une enquête pour "apologie du terrorisme".

Festival du film d'aventure : dix jours à la découverte du 7ème art

Le 18 mai 2024, sera officiellement lancée la 20ème édition du Festival du Film d’Aventure de La Réunion. L'événement se tiendra sur la Page de Cap Homard. Dix jours de films, dix jours de découvertes, 10 jours de voyages au travers de l'écran de cinéma en plein air. Pour célébrer ses 20 ans, le festival propose une sélection de films unique, toujours fidèle à la devise du festival : "Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d’audace et de détermination".

Boucle infernale de Saint-Paul : 33 kilomètres à parcourir en 33 heures

Ce samedi 27 et dimanche 28 avril 2024, la Boucle infernale sera disputé à Saint-Paul. Les participants auront 33 heures pour réaliser 33 fois le tour d'une boucle de six kilomètres avec 165 mètres de dénivelé positif, soit un total de 198 km. L'édition 2024 propose également des animations culturelles, sportives et musicales durant ces deux jours de compétition.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel sans nuages

Ce mercredi 24 avril 2024, Matante Rosina promet un ciel sans nuages. Le ciel reste dégagé toute la journée et sur toute l'île. De petits nuages se développent ici et là sur les pentes mais ne viendront pas gâcher le beau temps général. Dans la nuit, des averses pourraient concerner le nord et l'est de l'île.