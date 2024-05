1er mai, ce qui change, Comores, Gaza et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 1er mai 2024 : - 1er mai : défilé et pique-nique pour "la paix et les progrès sociaux" - Carburants, santé, compte CPF, impôts… tout ce qui change au 1er mai - La Grande Comore sous la menace d'une dépression, de fortes pluies sont attendues - Dévasté par la guerre, le patrimoine ancien de Gaza trouve une planche de salut en Suisse - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

1er mai : défilé et pique-nique pour "la paix et les progrès sociaux"

Qui dit 1er mai dit manifestation traditionnelle de l'intersyndicale. La CGTR, FO, la FSU, le SAIPER, l'Unsa, Solidaires et l'Union étudiante 974 appellent la population à descendre dans les rues de Saint-Denis, pour une manifestation placée sous le signe de la paix. À l'inverse, la CFDT a décidé de faire cavalier seul, renouant avec son traditionnel pique-nique à Saint-André au parc du Colosse

Carburants, santé, compte CPF, impôts… tout ce qui change au 1er mai

Pour ce mois de mai 2024, plusieurs évolutions ont lieu pour le quotidien des Français, à commencer par la hausse du prix des carburants à La Réunion. Ce qui change également, l'utilisation de votre compte CPF ou l'augmentation du forfait pour aller chez le médecin. Des changements qu'il est important d'avoir à l'œil pour ce 1er mai. À ne pas oublier également, les demandes de bourse, les inscriptions sur les listes électorales et surtout, de déclarer vos impôts

La Grande Comore sous la menace d'une dépression, de fortes pluies sont attendues

Le système évoluant dans le canal du Mozambique s'est renforcé et a atteint le stade de dépression tropicale dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai 2024, informe Météo France. Il devrait encore s'intensifier et atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans les prochaines heures. Dans cette hypothèse, le système serait baptisé du nom de Hidaya. L'évolution du système et sa trajectoire sud-sud-ouest, encore très incertaine,"pourrait générer une forte dégradation des conditions météorologiques, notamment en termes de fortes pluies, et d'état de mer, pour la Grande Comore" informe Météo France. Aucune menace cyclonique n'est envisagée à La Réunion pour les prochaines 72 heures

Dévasté par la guerre, le patrimoine ancien de Gaza trouve une planche de salut en Suisse

Le "palais de Napoléon", détruit. Le site de l'antique Anthédon, ravagé. Le seul musée privé, incendié. Le patrimoine de Gaza paye un lourd tribut à la guerre, mais par un curieux retournement de situation, une partie de ses trésors reste à l'abri en Suisse.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Ce mercredi 1er mai 2024, Matante Rosina annonce un ciel nuageux. En revanche, les plus hauts sommets sont épargnés d'après elle. Il est possible de sentir quelques gouttes du côté du volcan et des plaines. Matante Rosina en profite pour vous souhaite une bonne fête du travail et profitez de ce jour férié pour aller vous promener.