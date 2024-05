Gymnastique, Nouvelle-Calédonie, allaitement, insolite, flamenco et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 19 mai 2024 : - Gymnastique : Anthony Mansard, de l’or en barres - Vaste opération des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, après six morts dans des émeutes - Allaitement maternel : in gout lor blan na asé pou in batman kèr - L'actualité insolite de la semaine : chiens pandas, super-tempête solaire, des élèves moutons - La robe de flamenco, une tradition andalouse qui suit les modes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert

Gymnastique : Anthony Mansard, de l’or en barres

À 17 ans, il est le porte-drapeau de la nouvelle vague de la gymnastique réunionnaise. Double champion d’Europe juniors à Rimini fin avril, Anthony Mansard marche sur les traces de ses illustres prédécesseurs Florent Marée et les frères Casimir. Comme eux, il peut rêver d’un avenir olympique. Pourquoi pas en 2028 aux Jeux de Los Angeles

- Vaste opération des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, après six morts dans des émeutes

L'Etat français a lancé dimanche une vaste opération des forces de l'ordre dans son archipel du Pacifique Sud de Nouvelle-Calédonie pour dégager la route vers l'aéroport dimanche, après six morts en six jours d'émeutes contre une réforme électorale.

Allaitement maternel : in gout lor blan na asé pou in batman kèr

Ce dimanche 19 mai 2024, a lieu à Saint-Denis, une marche solidaire à l'occasion de la journée mondiale du don de lait maternel. À ce rassemblement, s'ajoute une vaste campagne de sensibilisation. Une première à La Réunion. Une initiative de l'association Soeurs de Lait. Avec 1.200 prématurés par an, La Réunion est l'une des régions avec le plus fort taux de bébés nés avant terme

L'actualité insolite de la semaine : chiens pandas, super-tempête solaire, des élèves moutons

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 mai au vendredi 17 mai, le voici. En Chine, un zoo a découvert une nouvelle espèces : le chien panda. La Nasa a partagé les images de l'activité du soleil montrant d'impressionnantes éruptions solaires qui ont donné lieu à des aurores boréales. Des moutons en guise d'élèves... c'est l'idée farfelue de parents d'élèves. Bonne lecture (Photo Nasa)

La robe de flamenco, une tradition andalouse qui suit les modes

En plein coeur de Séville, l'atelier du couturier espagnol Luis Fernández est en ébullition. Entre froissements d'étoffes à volants et farandoles de tissus à pois aux couleurs éclatantes, les clientes se succèdent aux essayages pour dégoter leur robe de flamenco, un des symboles traditionnels de l'Espagne.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert

Le ciel est plus couvert ce dimanche 19 mai 2024 surtout du côté de chez Matante Rosina, dans l'est. Quelques farines humidifient le nord et l'est de l'île. Ailleurs, en revanche, le temps reste sec avec malgré tout de gros nuages au-dessus de nos têtes. Les rayons du soleil auront du mal à percer les nuages, les températures risquent de baisser. La mer commence à s'agiter.