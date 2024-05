Nouvelle-Calédonie, Pentecôte, greffier, sauna et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 20 mai 2024 : - Nouvelle-Calédonie : les blocages se poursuivent malgré l'intervention massive des gendarmes - Pentecôte : célébration de l'Esprit-Saint sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis - 21 ans et futur directeur des greffes : Mathys Phibel veut inspirer les jeunes réunionnais - En Suède et en Finlande, des saunas insolites repoussent les limites - La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

Nouvelle-Calédonie : les blocages se poursuivent malgré l'intervention massive des gendarmes

La Nouvelle-Calédonie était en proie aux blocages des routes, malgré les moyens engagés par l'Etat pour rétablir la circulation, avant un nouveau Conseil de défense convoqué à 20h30 (heure de La Réunion) à Paris par le président Emmanuel Macron. Aucune issue à la crise sécuritaire et politique ne se dessinait dans l'archipel lundi, jour férié, après une semaine d'émeutes en réaction à une réforme du corps électoral décriée par les indépendantistes. Six personnes ont été tuées dans ces émeutes

Pentecôte : célébration de l'Esprit-Saint sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis

Chaque année, la fête de la Pentecôte est célébrée au 50ème jour après Pâques. Cette année, c'est le lundi 20 mai que cette fête religieuse tombe. Une célébration qui commémore la descente de l’Esprit-Saint parmi les apôtres. Ce lundi, sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis, ce sont des milliers de catholiques qui se rassemble pour une messe extérieure, ordonnée par Monseigneur Pascal Chane-Teng. Si depuis le 8 mars 1886, cette date est officiellement un jour férié, tous ne chôment pas (Photo d'illustration www.imazpress.com)

21 ans et futur directeur des greffes : Mathys Phibel veut inspirer les jeunes réunionnais

À seulement 21 ans, Mathys Phibel vient de réussir de concours de directeur des greffes à Dijon. Originaire de Saint-André, ce jeune Réunionnais ne se voyait pourtant pas réussir aussi loin. Issu d'une famille modeste, élevé par une maman célibataire, c'est avec des a priori qu'il a tenté ce concours. Fort de la motivation de ses proches pour ne pas abandonner – laissant tomber les barrières –, c'est avec brio qu'il a obtenu le graal. Reste désormais une dernière étape importante à franchir avant d'être officiellement directeur des greffes, la prestation de serment. Un événement qui aura lieu à Dijon en octobre prochain

En Suède et en Finlande, des saunas insolites repoussent les limites

A quelque 90 mètres de profondeur, sous la lueur bleutée d'une lampe-torche, des corps fumants de vapeur sortent d'un sauna avant de plonger dans l'eau turquoise d'un lac souterrain.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

Pour Matante Rosina, ce début de semaine s'annonce contrasté. Ce lundi 20 mai 2024, le ciel alternera entre des périodes ensoleillées et des moments où des nuages viendront voiler le ciel. Quelques petites pluies pourraient également tomber principalement dans les hauts et sur l'est de l'île. Le soleil brillera par intermittence. Les températures restent de saison.