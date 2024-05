Surbooking, Gaza, Made In Yab, sécurité routière et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 21 mai 2024 : - Un billet mais pas de place dans l'avion : la faute à pas de chance ou aux compagnies aériennes - Violents combats à Gaza, Israël et le Hamas dénoncent les mandats d'arrêt réclamés à la CPI - Made In Yab : des images du 974 générées par des intelligences artificielles - Contrôles routiers : 376 infractions relevées dont 35 pour conduite sous alcool ou stupéfiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel se dégage

Un billet mais pas de place dans l'avion : la faute à pas de chance ou aux compagnies aériennes

Depuis plus d'une semaine, La Réunion est en période de vacances scolaires. Qui dit congés dit également de nombreux passagers dans les avions à destination de l'Hexagone ou encore de Maurice. Mais voilà… alors que certains, valises à la main et billets en poches s'apprêtaient à s'envoler direction les vacances, quelle ne fut pas leur déconvenue lorsque la compagnie leur a indiqué qu'il n'y avait plus de place. Des vacances gâchées, arrêtés alors qu'elles venaient à peine de commencer. Mais pour quelles raisons cela est-il arrivé ? La faute à pas de chance ou à des avions "surbookés". Un peu des deux.

Violents combats à Gaza, Israël et le Hamas dénoncent les mandats d'arrêt réclamés à la CPI

De violents combats opposent l'armée israélienne et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, au moment où les deux camps ennemis dénoncent les mandats d'arrêt réclamés à la Cour pénale internationale (CPI) contre leurs dirigeants pour crimes de guerre présumés.

Made In Yab : des images du 974 générées par des intelligences artificielles

Sur ses réseaux, Made In Yab, publie des images générées par des intelligences artificielles "essentiellement basées sur le 974", comme indique le nom de sa page Facebook. Célébrités, personnages de films ou de dessins animés dans le décor réunionnais, représentations de traditions créoles, ou image farfelues et humoristiques sur les spécialités de l'île, "l'artiste", qui souhaite rester anonyme, fait référence dans ses créations à l'histoire, la culture et le paysage de La Réunion

Contrôles routiers : 376 infractions relevées dont 35 pour conduite sous alcool ou stupéfiants

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 37 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 20 mai 2024, permettant de relever 259 infractions dont 18 délits. Sur les 11 opérations des gendarmes, on note 117 infractions dont 25 pour alcoolémie et 7 pour stupéfiants.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel se dégage

Matante Rosina consulte sa boule de cristal ce mardi 21 mai 2024. Pour elle, le ciel se dégage et laisse place au soleil. Les températures sont fraiches dans les hauts de l'île. Sur le littoral, les températures seront modérées mais les alizés augmentent cette sensation de fraîcheur. Matante Rosina a mis son palto aujourd'hui.