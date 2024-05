Made In Yab : des images du 974 générées par des intelligences artificielles

Sur ses réseaux, Made In Yab, publie des images générées par des intelligences artificielles "essentiellement basées sur le 974", comme indique le nom de sa page Facebook. Célébrités, personnages de films ou de dessins animés dans le décor réunionnais, représentations de traditions créoles, ou image farfelues et humoristiques sur les spécialités de l'île, "l'artiste", qui souhaite rester anonyme, fait référence dans ses créations à l'histoire, la culture et le paysage de La Réunion (Photo : Made in Yab)

L'auteur du compte "I.A essentiellement basé sur le 974", Made in Yab, n'a pas souhaité dévoilé son identité. Il a néanmoins accepté de s'entretenir avec Imaz Press. Derrière ces images attractives pour l'oeil, qui nous poussent à se perdre sur sa page, un mystérieux personnage, cherchant à nous montrer un aperçu sur les moments de vie et les coutumes de l'île à sa sauce (et celle de l'intelligence artificielle).

Sur la page Facebook de Made in Yab, on peut trouver des images historiques et réalistes, comme avec des mamans travailleurs ou le moulage du café. D'autres sont plus humoristiques et fantaisistes, telle que la pilule de dodo ou la glace au rougail saucisses.

"C'est ce genre d'images qui attire le plus, qui fait le plus plaisir aux gens. Ils sont très nostalgiques aussi", souligne le créateur de la page "I.A. essentiellement basé sur le 974", qui tente de varier les plaisirs à chaque publication.

"Je me sers de cet outil pour m'amuser aussi. On peut faire énormément de choses. Cette manière de créer m'intéresse donc si ça peut faire sourire, tant mieux", se réjouit Made in Yab.

- Un logiciel de création accessible à tous -

Plus besoin d'être un dessinateur aguerri pour réaliser des oeuvres aussi détaillées. Le logiciel de création n'a besoin que d'une phrase pour donner vie à ce que vous imaginiez.

Ainsi, des images, bien que très précises et plaisante à contempler, ne sont pas d'une grande difficulté à créer. "Il suffit d'énoncer ce qu'on veut. L'application n'est pas très compliquée à comprendre. Ça fait seulement un mois que j'y suis", confie-t-il.

Ce dernier utilise majoritairement le générateur d'image de Microsoft "Copilote", mais tente de se diversifier en expérimentant d'autres logiciels, n'existant parfois qu'en anglais.

- L'I.A. : un futur outil pédagogique ? -

Made in Yab voit aussi dans cet outil, une forme de pédagogie qui pourrait servir aux plus jeunes : "C'est intéressant au niveau de la formulation. D'un mot à l'autre, le dessin peut varier. Par exemple pour représenter un chouchou, il faut plutôt donner le nom scientifique. Ça peut aider les enfants dans la grammaire, le vocabulaire,…", réalise l'auteur de ce concept.

Made in Yab a découvert et a été initié à ce processus de création par son fils, "qui est à fond là dessus", raconte-t-il. "Je fais ça seulement durant mon temps libre. Je voudrais que la page soit connu, mais pas plus", ajoute-t-il.

Retrouvez les créations de Made In Yab sur sa page Facebook "I.A. essentiellement basé sur le 974" et sur son compte Instagram "Made in iab".

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com