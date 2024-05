Européennes, JIR, Assemblée nationale, pâté et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 29 mai 2024 : - Européennes : 38 listes, autant de panneaux, encore plus de bulletins... pour une élection qui intéresse peu - Redressement judiciaire : fin de la période d'observation et retour au tribunal pour le JIR - La reconnaissance d'un Etat palestinien enflamme l'Assemblée et la campagne électorale - À la demande d’une cliente, Hénaff glisse une demande en mariage dans une boîte de pâté - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, quelques éclaircies et un peu de vent

Européennes : 38 listes, autant de panneaux, encore plus de bulletins... pour une élection qui intéresse peu

38 listes, plus de 3.000 candidats… La campagne officielle des élections européennes 2024 a démarré à La Réunion. Autant de listes et donc autant de panneaux d'affichage pour découvrir les visages des candidats en lice pour une élection qui aura lieu le 9 juin à La Réunion. Des candidats en veux-tu en voilà, c'est aussi des millions et des millions de bulletins qui seront pour la plupart imprimés, distribués dans les bureaux de vote pour enfin finir… jetés. Des chiffres qui donnent le tournis pour une élection qui, en vain, n'intéresse que peu les Réunionnais - l'abstention était de 69,34% lors du précédent scrutin en 2019 - et les Français en général

Redressement judiciaire : fin de la période d'observation et retour au tribunal pour le JIR

Ce mercredi 29 mai 2024, marque le dernier jour de la période d'observation pour le Journal de l'île. Un sursis octroyé par le tribunal de commerce de Saint-Denis le 4 avril 2024 pour le média placé en redressement judiciaire depuis janvier. Une nouvelle audience se tiendra à Champ-Fleuri afin de faire le point sur la situation

La reconnaissance d'un Etat palestinien enflamme l'Assemblée et la campagne électorale

La gauche l'exige, la droite et l'extrême droite s'y opposent, Emmanuel Macron refuse d'agir sous le coup de l'"émotion". L'éventuelle reconnaissance d'un Etat palestinien a enflammé mardi la campagne et l'Assemblée nationale, où un député LFI a été exclu après avoir brandi un drapeau palestinien.

À la demande d’une cliente, Hénaff glisse une demande en mariage dans une boîte de pâté

Une demande en mariage se doit d’être unique et mémorable. Alors certains font preuve d’une grande créativité quand il s’agit de demander la main de leur cher et tendre. Dans le genre insolite, une récente demande en mariage a été mise en lumière par 20 minutes. En couple avec un Breton depuis quelques années, une femme a contacté la marque bretonne Hénaff afin qu’elle glisse sa demande directement dans une boîte de leur pâté. Original direz-vous...

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, quelques éclaircies et un peu de vent

Ce mercredi 29 mai 2024 sera humide sur une grande partie de l'île. Les plages de l'ouest pourront toutefois compter sur de belles éclaircies et il y aura un peu de vent. De qui sont ces prévisions ? Mais de Matante Rosina bine sûr. Elle a tort ou elle a raison ?