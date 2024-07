Campagne sucrière, législatives, foot, LGBT+, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 6 juillet 2024 : - Campagne sucrière : la saison s'annonce déjà mauvaise - RN ou front républicain : le vote commence pour un second tour historique - Saint-Pierre : une dernière marche pour clôturer le mois des visibilités LGBTQIA+ - Législatives, agression, tribune, candidats sans filtre et très fâchés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Campagne sucrière : la saison s'annonce déjà mauvaise

Dans à peine quelques jours, le jeudi 11 juillet 2024, démarre la campagne sucrière pour l'année 2024. Une campagne qui si elle n'a pas encore débuté, s'annonce d'ores et déjà particulièrement compliquée. Prévisions mauvaises, retard de la canne, mauvais temps… Tous ces facteurs combinés rendent l'année difficile pour les planteurs. Des planteurs qui au fil des années, voient la filière canne en décourager plus d'un.

RN ou front républicain : le vote commence pour un second tour historique

Le "front républicain" formé pour contrer le Rassemblement national fonctionnera-t-il? Les Français commencent samedi à donner leur réponse, dans les outre-mer et en Amérique, pour un week-end d'élections législatives aux enjeux historiques.

Euro-2024 : la France bat le Portugal aux tirs au but et file en demi-finale

Les Bleus ont vaincu la malédiction. Après trois échecs d'affilée aux tirs au but dans un grand tournoi, l'équipe de France a réussi à écarter le Portugal de Cristiano Ronaldo, son premier adversaire d'envergure à l'Euro (0-0 a.p. 5 t.a.b. à 3), pour se hisser en demi-finales, vendredi à Hambourg.

Saint-Pierre : une dernière marche pour clôturer le mois des visibilités LGBTQIA+

Le mois des visibilités LGBTQIA+ se clôture ce samedi 6 juillet 2024 en beauté : une dernière marche des visibilités se tiendra à partir de 13 heures à Saint-Pierre. C'est la troisième fois que l’événement est organisé dans la capitale du sud. Cette marche se tient dans un contexte particulier, marqué par les inquiétudes de la communauté LGBTQIA+ quant à l'avenir de leurs droits, alors que l'extrême-droite est aux portes du pouvoir.

Législatives, agression, tribune, candidats sans filtre et très fâchés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024 :

• Lundi 1er juillet - À La Réunion : score (tristement) historique pour le RN, la gauche (solidement) en tête dans six des sept circonscriptions

• Mardi 2 juillet - Sainte-Clotilde : un homme grièvement blessé à l'arme blanche, l'agresseur présumé interpellé par le Raid

• Mercredi 3 juillet - Imaz Press Réunion signe la tribune pour un front commun des médias contre l’extrême droite

• Jeudi 4 juillet - Législatives : ces candidats (honteusement) sans filtre ni limite

• Vendredi 5 juillet - Parce que nous sommes très fâchés, mais pas du tout fachos : non à l'extrême droite

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Vu le beau temps de ce samedi 6 juillet 2024, Matante Rosina s'occupe de ses anthuriums. D'après elle, le beau soleil va concerner toute l'île avec une exception pour le littoral Est où quelques nuages persistent au large. Dans l'après-midi, les nuages commencent à se former sur les pentes et débordent vers la mer. Le nord devrait être sous les nuages et ses hauteurs sous la pluie. Les plus hauts sommets devraient rester ensoleillés.