Grande Anse, Brésil, rétro, Séoul et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 10 août 2024 : - Les associations écologistes vent debout contre le projet d'aménagement du bassin de Grande Anse - Brésil : mort de 61 personnes dans le crash d'un avion près de Sao Paulo - Record, Johanne Defay, maltraitance animale, décollage et houle - A Séoul, un parc d'attractions veut lutter contre le chômage des jeunes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et quelques gouttes de pluie

Les associations écologistes vent debout contre le projet d'aménagement du bassin de Grande Anse

Depuis 2017, la mairie de Petite-Île souhaite réaménager le bassin de baignade de Grande Anse, qui n'est aujourd'hui plus accessible. Dans ce contexte, une enquête publique a été lancée après plusieurs années d'études, qui s'est clôturée ce mercredi 7 août 2024. Si le maire de la commune, Serge Hoareau, est convaincu du bienfondé du projet, il rencontre cependant l'opposition de plusieurs associations de protection de l'environnement. Associations qui ont lancé une pétition qui cumule plus de 5.000 signatures.

Brésil : mort de 61 personnes dans le crash d'un avion près de Sao Paulo

Un avion s'est écrasé vendredi dans la région de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, tuant les 61 personnes à bord, sans qu'on connaisse pour l'heure les raisons de son impressionnante chute en piqué sur une zone résidentielle.

Record, Johanne Defay, maltraitance animale, décollage et houle

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 au vendredi 9 août 2024 :

• Lundi 5 août - JO-2024 : la France bat son record avec 44 médailles dont 12 en or

• Mardi 6 août - JO-2024 : la Réunionnaise Johanne Defay décroche le bronze en surf à Teahupoo

• Mercredi 7 août - Maltraitance animale : le 3677, un nouveau numéro de signalement peu adapté à La Réunion

• Jeudi 8 août - Décollage imminent, attachez vos ceintures… bientôt, vous pourrez dire "même pas peur en avion"

• Vendredi 9 août - Houle : le danger est réel et permanent, restez loin du bord (Photo : www.imazpress.com)

A Séoul, un parc d'attractions veut lutter contre le chômage des jeunes

En Corée du Sud, un parc d'attractions pour enfants aide les jeunes chômeurs à trouver leur voie dans un pays qui souffre d'une pénurie de main d'oeuvre et paradoxalement d'un chômage des jeunes plus de deux fois supérieur à celui de la population générale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et quelques gouttes de pluie

L'alizé est présent soufflant en rafales de 50 à 60 km/h sur les côtes nord et sud. Matante Rosina ne va pas trop se plaindre, le vent n'est pas très virulent depuis le début de l'hiver. Ce samedi 10 août 2024, l'est risque d'être un peu mouillé comme dans le sud-est. Dans l'ouest, il est prévu du soleil le matin mais quelques nuages s'invitent même sur le littoral. Il va faire un peu plus frais dans l'est.