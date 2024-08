France bloquée, Jeux paralympiques, Olivier Marimoutou, Casud et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 29 août 2024 : - Sans gouvernement, Emmanuel Macron bloque tout travail législatif - Paris ouvre ses Jeux paralympiques en prolongeant la fête - Mondiaux de kneeboard : pas de podium pour Olivier Marimoutou mais une expérience "incroyable" - La Casud, une intercommunalité "aux atouts touristiques très forts" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Si vous cherchez du soleil, il est dans l'ouest le matin

Sans gouvernement, Emmanuel Macron bloque tout travail législatif

Voilà deux mois qu'Emmanuel Macron a décidé unilatéralement de dissoudre l'Assemblée nationale. Depuis, et alors que le Nouveau Front Populaire est la force politique à être arrivée en tête des législatives, il se refuse à nommer un nouveau Premier ministre. Bloquant au passage tout travail parlementaire.

Paris ouvre ses Jeux paralympiques en prolongeant la fête

D'un show tout en musique et en danse, Paris a lancé devant un superbe panorama ses premiers Jeux paralympiques, en prolongeant l'esprit de fête des JO, et en sensibilisant à la cause du handicap.

Mondiaux de kneeboard : pas de podium pour Olivier Marimoutou mais une expérience "incroyable"

Du 17 au 25 août, avaient lieu les mondiaux de kneeboard à Jeffrey's Bay en Afrique du Sud. Dix Français ont participé à ces Mondiaux 2024, dont le Réunionnais Olivier Marimoutou. Si ce fut - de l'avis de tous - la plus belle épreuve de kneeboard jamais organisée, le sportif péi n'a pas réussi à se hisser sur le podium comme il le souhaitait.

La Casud, une intercommunalité "aux atouts touristiques très forts"

Depuis 2020, la Casud a confié la gestion du tourisme et des missions qui en découlent à l'Office de tourisme (OTI) du Sud, à travers un Contrat de Prestations Intégrées. Cette année "marque un moment important dans la collaboration entre la SPL et la CASUD" indique l'intercommunalité, qui a fait le point ce mardi 27 août sur son bilan touristique mais aussi sur ses futurs projets.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Si vous cherchez du soleil, il est dans l'ouest le matin

Ce jeudi 29 août 2024, Matante Rosina pense qu'elle va aller à la recherche du soleil dans l'ouest. Chez elle, dans l'est, le temps est identique à celui de la veille : nuages et averses. En plus, les températures ont bien baissé depuis quelques jours. Le sud sauvage sera également concerné par ce temps maussade. Plus tard, le ciel se dégage légèrement dans l'est mais reste bien chargé dans le sud sauvage. Dans les hauts de l'ouest, il est possible de sentir quelques gouttes de pluie. Même si le vent s'est un peu calmé, il continue à décoiffer notre Matante Rosina.