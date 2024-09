Accident de moto, Cazeneuve, Jeux paralympiques, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 2 septembre 2024 : - Saint-Paul : Gabriel, 11 ans, a perdu la vie lors d'une compétition de moto - L'éventualité Cazeneuve à Matignon : on prend les mêmes et on recommence - Paralympiques : un dimanche en or pour la délégation française - Contrôles routiers : 180 infractions relevées dont 18 pour conduite sous alcool ou stupéfiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce début de semaine

Saint-Paul : Gabriel, 11 ans, a perdu la vie lors d'une compétition de moto

Ce dimanche 1er septembre 2024, la septième manche du championnat de course de côte organisée par la ligue réunionnaise de motocyclisme a été endeuillée par la mort de Gabriel Carpaye, 11 ans. Le jeune garçon a perdu le contrôle de son deux-roues lors d'une compétition dans les rampes de Saint-Paul. Hélitreuillé jusqu'au CHU Sud, il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

L'éventualité Cazeneuve à Matignon : on prend les mêmes et on recommence

Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous Hollande, accèdera-t-il une nouvelle fois à Matignon ? Invité par Emmanuel Macron ce lundi, cet ancien du PS est probablement le "gauchiste" le plus apprécié de la droite et de l'extrême-droite. Rien d'étonnant quand on sait qu'il exècre la France insoumise, et qu'il a brillé par ses politiques discutablement de gauche pendant ses années au gouvernement.

Paralympiques : un dimanche en or pour la délégation française

Marie Patouillet, Tanguy de La Forest et Emeline Pierre ont porté dimanche à six le nombre de titres paralympiques de la France, pour 26 médailles de la piste de cyclisme au stand de tirs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce début de semaine

Une nouvelle semaine commence et ce lundi 2 septembre 2024, Matante Rosina annonce du beau temps. Même si la pluie a mouillé l'est dans la nuit, les nuages ont été chassé par le vent laissant toute la place au soleil. Ailleurs, le vent est aussi présent et les nuages décident de se balader dans le ciel. Ils ne sont que de passage. Pour Matante Rosina, ce sera une belle journée ensoleillée.