Gîte du volcan, Cap Sacré-Coeur, rétro, Guyane et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 novembre 2024 : - Gîte du volcan : un lieu de mémoire et d'histoire, à l'époque où le volcan se méritait - Cap Sacré-Cœur : les avocats des mis en causes plaident la relaxe, le délibéré attendu le 17 décembre - Ça s'est passé - Moelle osseuse, allaitement, Olivier Hoarau, Cap Sacré-Cœur et procès - En Guyane, une sécheresse exceptionnelle perturbe la vie quotidienne sur les fleuves - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi ensoleillé malgré quelques nuages

Gîte du volcan : un lieu de mémoire et d'histoire, à l'époque où le volcan se méritait

Au cœur du massif du Piton de la Fournaise, se cachent plusieurs petites cases. Ce sont celles du gîte du Volcan, véritable institution depuis des décennies. Ce vendredi 15 novembre 2024, l'histoire de ce bâtiment a connu un nouveau chapitre. L'ancien gîte a laissé place au tout nouveau éco-gîte du Volcan. Si aujourd'hui, après avoir préparé son sac de randonnée et profiter du lieu, le randonneur profite des commodités, il n'est certainement pas conscient qu'il y a de cela des années, les choses étaient bien différentes

Cap Sacré-Cœur : les avocats des mis en causes plaident la relaxe, le délibéré attendu le 17 décembre

Deux ans de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 80.000 euros d'amende : voilà ce que le parquet a requis à l'encontre d'Olivier Hoarau, maire du Port, dans le cadre de l'affaire du Cap Sacré-Cœur. Mis en cause dans une affaire de corruption passive, l'édile s'est défendu de toute interférence dans le dossier d'extension du centre commercial. Ses avocats ont demandé sa relaxe.

En Guyane, une sécheresse exceptionnelle perturbe la vie quotidienne sur les fleuves

Pas un bruit de moteur sur le Maroni: habituellement véritable autoroute à pirogues, le fleuve, marquant la frontière entre Guyane et Suriname, est calme depuis des semaines. La sécheresse sévissant dans la région l'a transformé en un paysage autant aquatique que minéral.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi ensoleillé malgré quelques nuages

Matante Rosina a sorti sa boule de cristal ce samedi 16 novembre 2024 pour prédire la météo du jour. Elle voit que ce samedi matin, il va faire un peu gris et humide dans l'est. Ailleurs sur l'île, le soleil va dominer, avec un temps bien agréable. Dans la journée, les nuages vont couvrir les hauteurs et pourraient donner quelques petites gouttes. Au-dessus des 1600 m, le soleil reste en place, tout comme sur le littoral. Les températures sont plus chaudes que d'habitude.