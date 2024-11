Moelle osseuse, allaitement, Olivier Hoarau, Cap Sacré-Cœur et procès

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 novembre au vendredi 15 novembre 2024: • Lundi 11 novembre - Don de moelle osseuse : le métissage des réunionnais, un profil unique pour guérir les malades • Mardi 12 novembre - Beaucoup de femmes ne le savent pas : allaiter réduit le risque de cancer du sein • Mercredi 13 novembre - Affaire Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau attendu au tribunal correctionnel • Jeudi 14 novembre - Cap Sacré-Cœur : pour la défense, le groupe Casino n'avait aucun intérêt à corrompre Olivier Hoarau • Vendredi 15 novembre - Cap Sacré-Cœur : l’avocat de la partie civile estime que l’accusation de corruption ne tient pas (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Lundi 11 novembre - Don de moelle osseuse : le métissage des réunionnais, un profil unique pour guérir les malades

Chaque année en France, plus de 2.000 personnes – adultes en enfants – ont besoin d'une greffe de moelle osseuse pour guérir de leur maladie. À La Réunion, depuis 2021 - la date de la première greffe, 27 patients ont reçu un don. Trouver un donneur est complexe car cela signifie qu'une compatibilité ait été trouvée entre le donneur et le receveur. Sur l'île, où les origines sont diverses et variées, le métissage est une véritable richesse. Raison pour laquelle l'Agence de biomédecine invite les réunionnaise à s'inscrire comme donneur.

• Mardi 12 novembre - Beaucoup de femmes ne le savent pas : allaiter réduit le risque de cancer du sein

Alors que le dimanche 3 novembre 2024, une vague rose déferlait dans la forêt de l'Étang-Salé, la lutte pour sensibiliser au cancer du sein se poursuit. Si l'accent est mis sur le dépistage, un autre facteur protecteur existe : l'allaitement. Première forme de cancer détectée chez les femmes, à La Réunion, une femme sur quatre est concernée par le cancer du sein.

• Mercredi 13 novembre - Affaire Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau attendu au tribunal correctionnel

Le procès d'Olivier Hoarau, jugé pour trafic d’influence passive, débute ce mercredi 13 novembre 2024. Le maire du Port est attendu au tribunal correctionnel pour une audience de trois jours, pour des faits présumés de corruption concernant l'extension du Cap Sacré Coeur. Le cadre du groupe Casino, Eric Heinz, le conseiller municipal portois Fayzal Ahmed Vali, sa compagne Leila Moussa, compagne de Fayzal Ahmed Vali, et le directeur de cabinet du Port Bernard Payet seront eux aussi jugés.

• Jeudi 14 novembre - Cap Sacré-Cœur : pour la défense, le groupe Casino n'avait aucun intérêt à corrompre Olivier Hoarau

Deuxième jour de procès pour Olivier Hoarau. Le maire du Port, ainsi que quatre co-accusés, sont de nouveaiu attendus au tribunal ce jeudi 14 novembre 2024 dans l'affaire du Cap Sacré Coeur. Le cadre du groupe Casino, Eric Heinz, la compagne de l'ex-premier adjoint portois Fayzal Ahmed Vali, Leila Moussa, et le directeur de cabinet du maire portois Bernard Payet vont être auditionnés. Au premier jour du procès, le tribunal a tenté de déterminer si le groupe Casino avait un intérêt, ou non, à corrompre Olivier Hoarau.

• Vendredi 15 novembre - Cap Sacré-Cœur : l’avocat de la partie civile estime que l’accusation de corruption ne tient pas

C'est un coup de théâtre qui s'est déroulé au deuxième jour d'audience de l'affaire du Cap Sacré Coeur ce jeudi 14 novembre 2024. Alors qu'Olivier Hoarau, maire du Port, est poursuivi pour corruption passive et blanchiment d'argent, l'avocat de la partie civile a estimé que l'accusation de corruption ne tient pas, et souhaite une requalification des faits en "recel d'abus de confiance". L'édile ainsi que les quatre co-accusés sont attendus ce vendredi au tribunal pour le troisième et dernier jour de ce procès.