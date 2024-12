Mayotte, île dévastée, solidarité, Emmanuel Macron et 20 desanm

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre 2024: • Lundi 16 décembre - Cyclone Chido : les secours arrivent à Mayotte dévasté, au moins 14 morts • Mardi 17 décembre - Mayotte : une île "totalement dévastée" dont le bilan humain risque d'être "très lourd, trop lourd" • Mercredi 18 décembre - Mayotte dévastée par Chido : à La Réunion et dans l'Hexagone la solidarité s'organise pour aider les sinistrés • Jeudi 19 décembre - Chido : Emmanuel Macron arrive à Mayotte avec quatre tonnes d'aides dans ses bagages • Vendredi 20 décembre - 20 Désanm : 176 ans après l'abolition de l'esclavage, la gestion coloniale n'est pas terminée (Photo : Kwezi)

Mayotte recensait dimanche les terribles dégâts semés la veille par le cyclone Chido, qui a fait au moins 14 morts dans le département le plus pauvre de France, où les secours s'organisent. A La Réunion, les renforts font escale avant de se diriger vers Mayotte. L'alerte rouge a été levée ce dimanche, l'île est désormais en phase de sauvegarde.

Voilà trois jours que le cyclone Chido a frappé de plein fouet Mayotte. Des bidonvilles totalement détruits, un hôpital dévasté, des routes et des communications coupées… Dans le département français, les secours s'activent pour venir en aide aux sinistrés, rapatrier des blessés et tenter de retrouver des survivants dans ces champs de ruines. Mais d'ores et déjà "le bilan s'annonce lourd, trop lourd" dans une île "totalement dévastée", a constaté le ministre de l'Intérieur en conférence de presse, Bruno Retailleau. Emmanuel Macron a lui annoncé qu'il se rendra à Mayotte "dans les prochains jours".

À La Réunion comme dans l'Hexagone, nombreux ont été touchés par le spectacle de désolation à Mayotte. L'archipel frappé de plein fouet par le cyclone Chido le samedi 14 décembre 2024. De l’eau, des vivres, du matériel de secours, des bras… Il manque de tout à Mayotte. Pour venir en aide aux sinistrés, la solidarité s'organise afin d'aider la population à reconstruire le département le plus pauvre de France.

Emmanuel Macron arrive ce jeudi matin 19 décembre 2024 à Mayotte où l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été décidé mercredi soir par l'Etat à la suite du passage meurtrier du cyclone Chido. Quatre tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des personnels de secours sont dans le même avion. 180 tonnes de fret arrivent aussi par voie maritime. Un hôpital de campagne sera mis sur pied dans les tous prochains jours, a annoncé le ministre des Outre-mer démissionnaire François-Noël Buffet.

En ce vendredi 20 décembre 2024, La Réunion célèbre le 176ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, six mois après les Antilles. Un 20 désanm qui se déroulera dans une ambiance mondiale morose, sur fond de catastrophe humanitaire chez nos voisins de Mayotte.