Chido : Emmanuel Macron attendu à Mayotte, avec 4 tonnes d'aides dans les bagages

À Mayotte, après une deuxième nuit de couvre-feu après le passage meurtrier du cyclone Chido, le président Emmanuel Macron est attendu ce jeudi 19 décembre 2024. Quatre tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des membres de forces de secours qui resteront sur place seront présents dans le même avion. En outre, 180 tonnes de fret doivent arriver par voie maritime, selon l'état-major des armées. Un hôpital de campagne sera mis sur pied "d'ici la fin de la semaine" ou "le début de la semaine prochaine" a ajouté le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet.

La situation reste très difficile dans l'archipel, où selon un bilan toujours très provisoire le passage du cyclone Chido a fait 22 morts et 1.373 blessés, selon des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur.

Emmanuel Macron va par ailleurs acheminer jeudi à Mayotte dans son avion "quatre tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des membres de forces de secours qui resteront sur place", a annoncé mercredi l'Elysée, cité par l'AFP .

"A son arrivée, le président de la République effectuera une reconnaissance aérienne du territoire sinistré, avant de se rendre dans un hôpital où il fera un point de situation avec l'ensemble des acteurs engagés. Il s'entretiendra à l'issue avec le personnel soignant et les patients pris en charge. Enfin, il se rendra dans un quartier détruit, au contact des services de secours, avant d'échanger sur la situation de l'île avec les élus", a détaillé son entourage au sujet de cette visite.

- "Totalement dévastée" -

Interrogé par la presse dans les salons de la préfecture de La Réunion, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau n'a pu que constater que Mayotte est "totalement dévastée".

"L'habitat précaire, il n'y a plus rien. L'habitat moins précaire a beaucoup souffert", a-t-il déclaré.

Le ministre l'a dit, "il va falloir des jours et des jours pour avoir un bilan des victimes". Il le sait, s'il n'y a pas de bilan à ce stade, "le bilan se lourd, trop lourd".

Un décompte qui s'avère d'ores et déjà complexe alors qu'à Mayotte, selon les rites de l'islam, les défunts sont enterrés dans les 24 heures suivant leur décès.

Les secouristes eux, s'attendent à trouver de nombreuses victimes dans les décombres des bidonvilles très peuplés, notamment dans les hauteurs de Mamoudzou.

Un délégué interministériel va être nommé spécifiquement pour "anticiper la phase de reconstruction", a assuré Bruno Retailleau.

- À la désolation s'ajoute l'urgence humanitaire -

Face à cette situation chaotique, les appels à la solidarité se sont multipliés en France et à l'étranger.

Pour éviter ces pillages et assurer la sécurité des habitants, un couvre-feu a été instauré pour l'ensemble de l'archipel à partir de mardi soir, de 22 heures (23 heures - heure Réunion) à 4 heures (5 heures - heure Réunion) du matin.

La priorité est d'assurer les "besoins vitaux" des habitants en eau et en nourriture, insistait dès lundi Bruno Retailleau.

- Des renforts supplémentaires -

Depuis ce mardi 17 décembre, sept rotations puis huit avec un Dash supplémentaire sont effectuées. Un deuxième A400 M arrivera la semaine prochaine pour permettre entre 8 et 10 vols par jour.

Viendront en renfort, "des techniciens, gendarmes, médecins et pompiers", indique Patrice Latron, préfet de zone et préfet de La Réunion.

"Chaque jour 20 tonnes d’eau et de nourriture partiront pour Mayotte", ajoute-t-il. Entre "100 et 150 conteneurs dont 30 d’eau vont partir par navire".

Le ministre de l'Intérieur affirme que la priorité de l'État est de remettre en état les infrastructures et les hébergements sur l'île, fortement touchés par le passage du cyclone. "On est encore dans l'urgence, mais il faut très vite se projeter dans la reconstruction", lance Bruno Retailleau.

- Le pont maritime a commencé -

Un navire de la compagnie CMA-CGM, réquisitionné par l’État, va réaliser un premier transit de grande ampleur à destination de Mayotte. Il quittera le grand port maritime au Port ce mercredi 18 décembre 2024, avec à son bord 158 conteneurs.

88 conteneurs d’eau, 20 de petits équipements de maison, 15 de matériel de construction, 13 de denrées alimentaires, 7 de véhicules de militaire, 6 de groupage divers, 5 de groupes électrogènes, 2 de bâches, 1 de produits d’hygiène et d’entretien, et 1 de matériel EDF : c'est le matériel que contient le porte-conteneurs quittera La Réunion en direction de Mayotte ce mercredi, pour une arrivée prévue ce dimanche.

"On va déployer un service hebdomadaire jusqu'au mois de février, pour pouvoir assurer la desserte de Mayotte, pour acheminer le plus rapidement possible tout ce qui est matériel de première nécessité", a expliqué la directrice générale de CMA CGM Réunion, Emmanuelle Hoareau. "C'est un bateau adapté pour ce type d'opération : il peut contenir des conteneurs, des engins lourds, du vrac, des palettes..."

"Trois rotations sont prévues en décembre" avec la société, "en janver il y en aura quatre, et sur février il y en aura cinq", a détaillé Patrice Latron, préfet de La Réunion. "On entrain de monter en puissance au profit des Mahorais", a-t-il souligné.

Le ministre délégué aux Outre-mer, François-Noël, a assuré que "tout le monde est mobilisé". "Je travaille sur l'outil qui permettre de porter la reconstruction de Mayotte, des propositions ont déjà été faites au Premier ministre", explique-t-il, souhaitant soumettre le texte à l'Assemblée "le plus rapidement possible".

- Un cyclone dévastateur comme Mayotte n'en avait pas connu depuis 90 ans -

Le cyclone Chido, le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans, a ravagé samedi le territoire de l'océan Indien, où environ un tiers de la population vit dans de l'habitat précaire, totalement détruit.

Avec des rafales de vent à plus de 220 km/h, le cyclone Chido - le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans - a ravagé samedi cet archipel où environ un tiers de la population vit dans de l'habitat précaire, totalement détruit.

Mayotte s'est retrouvé avec un cyclone qui lui fonçait "droit dessus", explique Sébastien Langlade, météorologues à Météo France Réunion.

"On s'est retrouvé dans ce cas de figure très rare, mais pas complètement inédit non plus, d'avoir un cyclone qui se déplaçait d'Est en Ouest et qui a eu une petite inflexion de trajectoire vers le nord en milieu de semaine dernière, qui lui a permis de contourner Madagascar par le Nord. Et donc Mayotte s'est retrouvé dans une configuration extrêmement défavorable avec ce cyclone mature qui lui fonçait droit dessus", a-t-il ajouté.

www.imazpress.com avec AFP/redac@ipreunion.com