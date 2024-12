Mayotte : la solidarité régionale et nationale s'organise pour venir en aide aux sinistrés

À La Réunion comme dans l'Hexagone, nombreux ont été touchés par le spectacle de désolation à Mayotte. L'archipel frappé de plein fouet par le cyclone Chido le samedi 14 décembre 2024. De l’eau, des vivres, du matériel de secours, des bras… Il manque de tout à Mayotte. Pour venir en aide aux sinistrés, la solidarité s'organise afin d'aider la population à reconstruire le département le plus pauvre de France (Photo : Kwézi)

Collectes de denrées alimentaires, dons financiers, mobilisation de secouristes volontaires… La solidarité s’organise à La Réunion comme dans les autres départements de France.

La Délégation de Mayotte à La Réunion remercie pour l'élan de solidarité. Toutefois, la Maison de Mayotte n'est pas habilitée à réceptionner les aides individuelles destinées à Mayotte. Seules les associations civiles de solidarité comme La Croix Rouge et La Banque alimentaire des Mascareignes sont habilitées.

L’aide alimentaire dont l'eau destinée à Mayotte sera organisée et gérée par les services de l’État.

Ce jour, l'urgence en dons : ce sont les bâches.

L'association Agathe propose aussi à ceux qui le souhaitent de faire des dons.

À La Réunion, le Secours Catholique appelle aux dons. "En collaboration avec le Secours Catholique de Mayotte, nous lançons une levée de fonds afin de fournir une assistance immédiate : distribution de kits alimentaires et d'hygiène et reconstruction des infrastructures essentielles.

Comment contribuer ?

- En ligne (par carte ou par virement) : Faites un don sécurisé directement sur la page dédiée du Secours Catholique https://don.secours- catholique.org/urgencemayotte/~mon-don

- Par chèque : à l’ordre du Secours Catholique, avec la mention "Urgence Mayotte" au dos, à envoyer à l’adresse suivante : Secours Catholique, Résidence le Vieux Moulin, 97 rue de la République, 97400 Saint-Denis.

En cette période de Noël, le Mafate Café, en partenariat avec l’Alefpa de Mayotte et Mafate Café, lance une action solidaire : "l’achat d’un brunch créole de Noël permettra de soutenir directement les Mahorais touchés".

Prix du brunch : 25 euros ou 12,90 euros sur le site www.mafatecafe.com ou selon vos possibilités directement aux restaurants de St-Denis ou St-Gilles

Les fonds collectés serviront à acheter de la nourriture et des produits essentiels, qui seront envoyés directement à Mayotte. Grâce à l’ALEFPA Mayotte, acteur engagé auprès des enfants, des adolescents, des adultes et des familles en situation de handicap ou en difficulté sociale, cette aide sera distribuée aux familles les plus touchées.

- Les communes de La Réunion se mobilisent -

À La Réunion, plusieurs communes et associations souhaitent venir en aide.

- Entre-Deux

La commune de l'Entre-Deux a annoncé que "dans un élan de fraternité et d’entraide, "des denrées de première nécessité vont être envoyées dans les plus brefs délais à Mayotte pour répondre aux besoins urgents des sinistrés". De plus, une collecte sera organisée les 17 et 19 décembre 2024 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h au CCAS.

Les dons matériels acceptés incluent des produits alimentaires non périssables, des articles d’hygiène (savons, couches, serviettes hygiéniques, etc.), et tout autre matériel pouvant venir en aide aux familles en détresse.

- Le Tampon

Au Tampon, le CCAS va aider pour l’envoi de premier secours aux habitants qui n’ont plus rien.

- Saint-Denis

Après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, la mairie de Saint-Denis, avec le soutien des Centres communaux d’action sociale (CCAS), a organisé une réunion d’urgence ce lundi 16 décembre 2024 pour coordonner l’aide humanitaire.

Le président des CCAS de Mayotte a dressé un état des lieux alarmant : la majorité des foyers de l’île est encore privé d’eau et d’électricité, tandis que les infrastructures, notamment les écoles et les logements, ont subi des dégâts majeurs. "Il y a un besoin urgent d’eau potable, de bâches agricoles pour protéger les populations des intempéries, et de nourriture sèche", a-t-il déclaré.

- Saint-Pierre

À l'issue d'un conseil municipal dans la commune de Saint-Pierre, le maire Michel Fontaine a réagi à la catastrophe qui touche le département de Mayotte. "Il y a aujourd'hui des familles entières qui sont à la rue avec des gamins. L'urgence véritablement c'est une urgence alimentaire et de vêtements", indique le premier édile de la commune.

- Saint-Benoît

Suite au passage du cyclone Chido, Patrice Selly, maire de Saint-Benoît "et président du CCAS, en appelle à la solidarité la plus totale et invite les Bénédictines et Bénédictins qui souhaitent manifester leur soutien à l’exprimer par leurs dons auprès du Centre communal d’action sociale".

Le CCAS de Saint-Benoît organise une collecte de denrées alimentaires non périssables (pâtes, riz, café, lait, eau en pack, boîtes de conserves…), de matériels de puériculture (couches, petits pots, lait en poudre, biberons…), de produits d’hygiène (gel douche, brosse à dents, dentifrice, protections menstruelles…) et de bâches de protection essentiels pour couvrir temporairement les habitations touchées.

Vos dons sont à déposer dans les locaux du CCAS, avenue François Mitterrand, aux horaires d’ouverture de la structure : du lundi au jeudi de 08h à 16h et le vendredi de 08h à 12h. Pour tous renseignements vous pouvez contacter le CCAS au 0262 50 88 24.

- Sainte-Suzanne

Pour parer aux urgences et reconstruire Mayotte, des moyens humains, matériels et financiers conséquents sont à mobiliser pour éviter que dans un proche avenir se développe des tensions aux conséquences inimaginables.

Aussi, parce que le temps est à l’action, et à l’image d’autres collectivités, la ville de Sainte-Suzanne, via son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) apporte une aide d’urgence à Mayotte.

En lien avec la Préfecture et l’UNCASS, le CCAS de la commune est mobilisé pour recueillir des denrées alimentaires non périssables pour la population résidente sur Mayotte.

À la Cinor et au Sidélec Réunion, en accord avec les communes membres, "je vais proposer de débloquer, là aussi, une enveloppe financière exceptionnelle pour accompagner Mayotte", précise Maurice Gironcel.

- Les collectivités solidaires -

La Région Réunion a également mis en place un fonds de solidarité interrégional face à la tragédie à Mayotte



Le Département a lui aussi annoncé qu'il débloquera une aide exceptionnelle après évaluation des besoins prioritaires à Mayotte.

En soutien aux habitants de Mayotte touchés ce week-end par le cyclone Chido. Les élus du Territoire de l'ouest ont décidé d’octroyer à Mayotte, par le biais de la PIROI, une aide d’urgence exceptionnelle de 50.000 euros.

- Les maires, Départements et Région de France en soutien -

Dans un communiqué commun, les présidentes et présidents de Région de France ont "souhaité faire part de leur solidarité à toutes les Mahoraises et les Mahorais".

Ils ont acté la création d'un "fonds de solidarité pour Mayotte, qui sera abondé par les Régions, afin de contribuer à l’aide d’urgence et à la reconstruction rapide de l’ile. Les fonds pourront notamment être débloqués au profit du Conseil Départemental de Mayotte, pour contribuer aux différents besoins constatés localement. Ils pourront également être fléchés vers les différents acteurs œuvrant sur place".

Pour Carole Delga, présidente de Régions de France, "la situation dramatique que vit Mayotte doit conduire à un très vaste élan de solidarité nationale".

Les Départements de France ont eux aussi ouvert "un compte spécial, en son sein, afin de recueillir les dons de première urgence des Départements pour venir en aide à Mayotte et ses habitants".

"Au-delà de la première urgence et de la course de vitesse pour sauver les vies, la reconstruction va être un enjeu d’autant plus important que le Département de Mayotte faisait déjà face à des défis considérables, tant au niveau de la production et la distribution d’eau potable qu’en matière d’urbanisme. Les infrastructures routières et les établissements scolaires ont été sévèrement touchés et nécessiteront de très lourdes réhabilitations", indique le communiqué.

Une fois l’urgence passée et l’évaluation des dégâts réalisée, "Départements de France établira en concertation étroite avec Ben Issa Ousseni, le président du Département de Mayotte, les besoins en matériels et surtout en compétence pour aider Mayotte dans ses efforts de reconstruction".

Plusieurs départements ont également annoncé envoyer des fonds pour aider la population à Mayotte, indique BFM.

L’Association des maires de France appelle à la solidarité nationale avec Mayotte et met en place un dispositif de soutien avec la Protection civile.

Ils ont décidé de la mise en place d’un dispositif de veille et de soutien "Solidarité AMF/Mayotte", sous la responsabilité des co présidents du groupe de travail Risques et Crises : Eric Ménassi, maire de Trèbes, et Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, ainsi que Madi Madi Souf, président de l’Association des maires de Mayotte, Serge Hoareau, président de l’Association des maires du département de La Réunion, et Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis de La Réunion.

Les collectivités territoriales peuvent y contribuer en adressant leurs dons par virement à La Protection civile :

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A

Titulaire : FNPC Tour Essor 14 rue Scandicci 93500 Pantin

- Un appel à la solidarité nationale -

Alors que Mayotte dresse encore le bilan du passage du cyclone Chido, l'association des communes et collectivités d'outre-mer a lancé une cagnotte en soutien au mahorais. L’intégralité des fonds seront reversées aux familles mahoraises par le biais des CCAS des collectivités.

De son côté, la Croix-Rouge française qui dispose d'une délégation territoriale sur place, "espère intervenir le plus rapidement possible auprès des personnes qui en ont le plus besoin". Des dons sont possibles sur son site.

Depuis La Réunion, la PIROI - Croix-Rouge s'apprête à envouyer plus de 30 tonnes de matériel d’urgence dès que les conditions le permettront.

La Fondation de France a aussi lancé un appel à la solidarité nationale pour mettre à l'abri les victimes en urgence ou encore apporter un soutien psychologique. "En complémentarité avec l’action des pouvoirs publics", cette dernière précise vouloir privilégier "les projets des associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie - retrouver un toit et des biens d’équipement de base, reprendre une activité, …- et qui permettront à la communauté de reconstruire une vie sociale, associative et éducative". Un soutien sera aussi dédié aux "petits artisans et cultivateurs, dont l’outil de production a été détruit, pour relancer leur activité".

- La préfecture de La Réunion centralise les dons -

Afin de centraliser les dons et pouvoir les acheminer dans les meilleurs délais, la préfecture de La Réunion a mis en place une cellule de gestion à destination de Mayotte.

Les dons matériels (denrées alimentaires non périssables : pâtes, riz, eau, bâches) sont limités dans des conditions précises. Les CCAS de chaque commune assureront la prise en charge des dons.

Les services de l'État rappelant que les dons pécuniers se font en priorité au profit des associations agréées de la sécurité civile.

La préfecture appelant à la vigilance face aux cagnottes en ligne "pouvant être frauduleuses".

