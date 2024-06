Campagne, bac, RN, Macron et mal-voyants

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 juin mai au vendredi 21 juin 2024 : • Lundi 17 juin - Législatives : toutes les candidatures sont déposées, la campagne éclair commence officiellement • Mardi 18 juin - Baccalauréat 2024 : c'est jour de philo pour les 11.902 candidat.e.s de La Réunion • Mercredi 19 juin - Législatives : le RN promet un peu, beaucoup et finalement pas du tout • Jeudi 20 juin - A la ramasse dans les sondages, Macron fait du pied aux électeurs RN • Vendredi 21 juin - Législatives : le parcours du combattant des mal-voyants pour aller voter (Photo Photo Sly/www.imazpress.com)

• Lundi 17 juin - Législatives : toutes les candidatures sont déposées, la campagne éclair commence officiellement

Ce lundi 17 juin, marque le début de la campagne officielle pour les élections législatives 2024. Une campagne express à mettre à l'actif de l'envie soudaine d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale après la victoire de l'extrême droite arrivée en tête dans 93 % des communes de France aux européennes. L'heure est donc venue pour les candidats de La Réunion d'entrer dans le vif du sujet

• Mardi 18 juin 2 - Baccalauréat 2024 : c'est jour de philo pour les 11.902 candidat.e.s de La Réunion

Ce mardi 18 juin 2024, quelque 11.902 élèves de Terminale générale, technologique ou professionnelle vont plancher sur l'épreuve de philosophie. L'épreuve débute à 10 heures dans les différents centres d'examens de l'île. Après cette épreuve incontournable, les lycéens passeront les épreuves écrites de spécialité du 19 au 21 juin, puis le grand oral entre 24 juin et le 3 juillet 2024.

• Mercredi 19 juin - Législatives : le RN promet un peu, beaucoup et finalement pas du tout

Reste-t-il autre chose que l'immigration au programme du Rassemblement national ? Le parti, qui se présente comme celui qui viendra à la rescousse des précaires, rétropédale sur de nombreux sujets actuellement. L'abrogation de la réforme des retraites ? Peut-être que ça sera fait, peut-être pas. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité ? Ce n'est plus une priorité, on verra plus tard. Même quand il s'agit de mesures discriminatoires – comme interdire le port du voile -, le RN recule.

• Jeudi 20 juin - A la ramasse dans les sondages, Macron fait du pied aux électeurs RN

Celui qui disait ne pas compter faire campagne pour les législatives est bien bavard ces derniers toujours. Et pas pour dire n'importe quoi – quoique – : pour recracher les paniques morales de l'extrême-droite. Se trahissant lui-même et ses promesses électorales. Alors que le parti d'Emmanuel Macron peine à (re)convaincre, le Président a semble-t-il décidé de marcher sur les plates-bandes de l'extrême-droite, certainement pour essayer d'arracher quelques voix au RN.

• Vendredi 21 juin - Législatives : le parcours du combattant des mal-voyants pour aller voter

Dimanche 30 et dimanche 7 juillet 2024, auront lieu les élections législatives. Choisir les différents bulletins disposés sur la table, entrer dans l'isoloir, glisser le papier dans l'enveloppe, le déposer dans l'urne… Cette tâche parait totalement anodine pour certains mais pour les personnes déficientes visuelles, c'est un véritable parcours du combattant. Si certains trouvent des stratagèmes pour pallier leurs difficultés, une fois dans l’isoloir, la loi dit que le votant doit être seul. Une organisation parfois complexe est nécessaire pour que ces personnes accomplissent leur devoir de citoyen, jusqu’à en décourager certains