20 ans de l’Ordre national des infirmiers à La Réunion : une journée d'échange organisée ce vendredi

À l’occasion des 20 ans de l’Ordre national des infirmiers, le conseil régional de l’Ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte, sous l’impulsion de sa présidente, Flavie Mariamon, et des élus, organise le vendredi 9 octobre 2026 à partir de 8h30, une journée d’échanges avec les professionnels de santé, les représentants de l’Ordre, les acteurs de la formation et de la recherche en sciences infirmières, ainsi que les experts du secteur. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

"Cette 6e étape régionale s’inscrit dans un dialogue avec les territoires visant à dresser le bilan de deux décennies d’action de l’Ordre et à faire émerger les perspectives pour les années à venir", précisent les organisateurs dans un communiqué. Alain Desbouchages, président du conseil national de l’Ordre des infirmiers ouvrira cette journée par une allocution en distanciel.

- Une profession en transformation, au cœur du système de santé -

Vingt ans après sa création en 2006, l’Ordre national des infirmiers s’affirme comme une institution essentielle de régulation, garante de la déontologie et de la qualité des soins.

Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques et les tensions d’accès aux soins, la profession infirmière voit son rôle évoluer en profondeur, avec une montée en responsabilité et en autonomie.

"La loi du 27 juin 2025 et ses décrets d’application encore à paraître marquent à cet égard une avancée majeure en consacrant notamment la consultation infirmière, le diagnostic infirmier, l’accès direct ou encore la prescription encadrée, autant d’éléments appelés à transformer concrètement les pratiques", précise le conseil régional de l’Ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte.

- 20 ans de l’Ordre des infirmiers, entre reconnaissance et responsabilité -

Au-delà de la célébration, cet anniversaire constitue un moment de responsabilité collective pour mesurer le chemin parcouru et définir les priorités des vingt prochaines années comme la réingénierie de la formation infirmière ou la recherche en sciences infirmières.

"Les 20 ans de l’Ordre ne doivent pas être seulement un moment de célébration, mais un moment pour dire ce que l’Ordre doit apporter aux infirmières, aux infirmiers, aux patients et au système de santé dans les années à venir", rappelle Alain Desbouchages, président du conseil national de l’Ordre des infirmiers. "Un ordre n’existe pas pour lui-même. Il n’a de légitimité que s’il protège les patients, garantit la déontologie, sécurise l’exercice professionnel et traite les signalements avec sérieux. L’Ordre national des infirmiers fait vivre une régulation professionnelle au plus près du terrain, au contact des situations concrètes d’exercice, des patients et des professionnels", conclut-il.

- 20 ans d’actions, pour une institution arrivée à maturité -

Cette journée s’inscrit dans une année symbolique : les 20 ans de l’Ordre national des infirmiers, pour lesquels Alain Desbouchages, Président du CNOI interviendra dans chacune des régions organisatrices d’un évènement dédié, avant de célébrer la Journée Anniversaire des 20 ans de l’ONI, le 14 décembre prochain à Paris, afin d’en faire le bilan, de tracer les perspectives d’avenir comme les pistes de consensus de l’Institution.

Créé en 2006, l’Ordre des infirmiers s’est imposé en 20 ans comme une institution clé de régulation, garante de la responsabilité professionnelle et de la qualité des soins. Il accompagne une transformation profonde de la profession, désormais reconnue pour sa responsabilité clinique, sa capacité d’évaluation et son rôle dans l’organisation et la coordination des parcours de soins.

Pour Alain Desbouchages, l’enjeu des prochaines années est clair : traduire cette reconnaissance dans les pratiques, les organisations et les textes, et affirmer pleinement le leadership infirmier.