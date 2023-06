Sur la RN3 à Saint Pierre dans le secteur de Mon Caprice, un accident entre un véhicule et un piéton a eu hier soir - mercredi 14 juin 2023. Malheureusement et malgré les soins prodigués, le piéton est décédé. Suite à cet accident, la route avait été totalement fermée à la circulation et une déviation avait été mise en place au niveau de la bretelle non loin de la station service (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)