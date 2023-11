Un accident est survenu ce lundi 6 novembre 2023 sur la route du Littoral. Un véhicule a fait une perte de contrôle en direction de Saint-Denis. La voie de gauche est pour l'heure neutralisée. On compte plus de cinq kilomètres d'embouteillage. En direction du Nord toujours, un autre incident a eu lieu à Saint-Paul au niveau de Plateau Caillou. Ce qui entraîne des difficultés de circulation et plus de 10 kilomètres de ralentissements (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)