Saint-Denis : découvrez la programmation du mois d'octobre à la Cité des Arts et Château Morange

Du 7 au 31 octobre 2026, la Cité des Arts et Château Morange accueillent une programmation entre grands rendez-vous et nouvelles découvertes artistiques. Demandez le programme !

Du côté de la Micro-Folie Cité des Arts – La Rényon

Le mercredi 7 octobre, une projection-rencontre avec l’artiste Mounir Allaoui est organisée de 17h30 à 18h30 autour du film « Caltex ».

Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien : le rendez-vous littéraire



Du 8 au 11 octobre, la Cité des Arts accueille le Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien. Ce salon est dédié à la littérature jeunesse et à la découverte du monde du livre à travers des rencontres, des animations, des spectacles, des concerts et de nombreuses activités ludiques. Cette année, le salon accueille plusieurs invités exceptionnels, dont certains viennent pour la première fois à La Réunion comme Marc Boutavant, illustrateur d’Ariol, de Mouk ou de Chien Pourri ; Fabien Öckto Lambert, dessinateur de Migali, ou encore Sophie Jomain, autrice de romans fantastiques pour jeunes adultes et adultes.

Zourné Lontan : entre partage et transmission

Le dimanche 11 octobre, la journée intergénérationnelle Zourné Lontan revient à Château Morange de 10h à 19h. En partenariat avec la SHLMR et la Préfecture de La Réunion / Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et organisée dans le cadre de la Semaine Bleue, cette deuxième édition met à l’honneur les traditions réunionnaises à travers des ateliers créatifs, des jeux lontan et des animations musicales. Elle se poursuit avec une projection, un thé dansant et des dégustations, pour favoriser la transmission et la convivialité entre les générations.

À découvrir également à Château Morange



• Deux séances de courts métrages Mon P’ti Ciné avec « Vwayaz Dann Zétwal » le mercredi 14 octobre à 10h30, et « Zistwar Nout Gramoun » le samedi 17 octobre à 10h30 et à 15h30. En partenariat avec La Lanterne Magique.• Le samedi 17 octobre, la nouveauté Radio La Kour propose un temps musical gratuit, en direct et en plein air, de 19h à 21h, en partenariat avec Radio Coco. Les artistes Airone et Isadora partageront leur univers à travers des échanges, des confidences et des performances live, pour une immersion dans les coulisses d’une émission radio.• Le vendredi 23 octobre, Laurent Hoarau anime une conférence imagée autour des essais généalogiques consacrés aux descendants des Noirs de l’atelier colonial, à travers de nouveaux documents d’archives et en partenariat avec la Ville de Saint-Denis et le Label Ville d’Art et d’Histoire.

Olivier Ker Ourio : un concert de jazz au Fanal

Le samedi 24 octobre, Olivier Ker Ourio, l’un des plus grands harmonicistes de jazz sera sur scène avec son groupe «Life as it is». Il sera accompagné par Mathis Cordier aux guitares, Benoît Sourisse à l’orgue et André Charlier à la batterie. Un concert sous le signe de la virtuosité, de la complicité et de l’émotion, dans le cadre d’une tournée coordonnée par les TÉAT Théâtres Départementaux.

La 6ème édition de la Convention Tattoo



Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, la Convention de tatouage de La Réunion fait son grand retour ! Pour cette 6ème édition, plusieurs artistes et tatoueurs de renom locaux et nationaux seront réunis parmi lesquels Sampaguita Jay, Maître Sukanya, Pau Catrina, Belly Button, Calvin Moktar, Julian Bogdan, Elie Hammond et Easy Sacha. Une convention coorganisée avec La Réunion du Tattoo.

Ultra Vomit en concert à La Réunion

Les vendredi 30 et samedi 31 octobre, Ultra Vomit investit la scène du Palaxa dès 20h. Habitué aux grandes scènes de métal comme le Hellfest, le groupe se produit pour la première fois à La Réunion pour deux soirées uniques. La première soirée du 30 octobre, est déjà complète, avec le groupe local Lomor en première partie. Quelques places sont encore disponibles pour le 31 octobre, avec une première partie assurée par le groupe local Tukatukas. Ultra Vomit sera également en concert le jeudi 29 octobre au Kerveguen, à Saint-Pierre.

Le dernier rendez-vous du mois à Château Morange



Le vendredi 30 octobre, le Ciné-Club Requeer propose à 19h une projection de courts métrages intitulée « Zespri Bébèt Pikture Show », en partenariat avec l’association Requeer.

Une nouvelle exposition au Banyan – Centre d’art contemporain

Jusqu’au 30 janvier 2027, le public est invité à découvrir « Traité de bave et d’éternité ». Une exposition gratuite qui explore l’éphémère de façon collective, ludique et sensorielle. Les œuvres de Mounir Allaoui, Cristof Dènmont et Axel Rizo Gardes réunissent notamment des sculptures organiques, des vidéos, des peintures et des photographies.