Air Austral, rats, aérien, choléra et accord

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2024 : • Lundi 6 mai - Air Austral : accord de principe trouvé, sortie de zone de turbulences en vue • Mardi 7 mai - Danger : les rats prolifèrent dans toute l'île, les cas de leptospirose battent des records • Mercredi 8 mai - Air Austral : l'accord de performance collective devrait être signé dans la journée • Jeudi 9 mai - Mayotte : un enfant de trois ans meurt du choléra • Vendredi 10 mai - • Vendredi 10 mai - Air Austral : l'accord est signé mais la compagnie n'est pas (encore) tirée d'affaire (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Lundi 6 mai - Air Austral : un accord de principe a été trouvé, la sortie de la zone de turbulences est en vue

Ce lundi 6 mai 2024, les salariés de la compagnie aérienne Air Austral se lèvent avec un nouvel espoir. Celui d'un accord trouvé avant mardi, minuit. Les choses sont en bonne voie en tout cas pour y parvenir. Au sortir d'une réunion en préfecture ce dimanche 5 mai, tous se sont mis d'accord pour dire que "les négociations pour parvenir à un accord de performance collective avaient bien avancé". Reste maintenant à finaliser "l'accord de principe" et à s'entendre sur les personnels au sol. Le SNPNC - FO (syndicat des hôtesses et stewards) a décidé de suspendre jusqu'à lundi 18h son préavis de grève.

• Mardi 7 mai - Danger : les rats prolifèrent dans toute l'île, les cas de leptospirose battent des records

Depuis quelques semaines, les opérations de dératisation se multiplient dans les écoles…mais aussi chez professionnels et particuliers. Les cas de leptospirose n'ont jamais été aussi élevés. Une situation qui peut s'expliquer par une saison des pluies qui a été particulièrement propice à la prolifération des rats dans l'île, qui s'invitent désormais un peu partout.

• Mercredi 8 mai - Air Austral : l'accord de performance collective devrait être signé dans la journée

Les discussions sont de nouveau apaisées, et la direction ainsi que les syndicats d'Air Austral pensent pouvoir signer l'accord de performance collective ce mercredi 8 mai 2024. Un nouveau délai a été accordé ce mardi par la préfecture, pour permettre aux syndicats de présenter à leurs membres l'accord de principe sur lequel ils étaient tombés avec la direction dès lundi soir.

• Jeudi 9 mai - Mayotte : un enfant de trois ans meurt du choléra

L'épidémie de choléra à Mayotte a fait un premier mort, un enfant de trois ans, dans la commune de Koungou, ont annoncé mercredi la préfecture et l'Agence régionale de santé. Depuis mi-mars, 58 cas de choléra ont été recensés par les autorités sanitaires de Mayotte.

• Vendredi 10 mai - Air Austral : l'accord est signé mais la compagnie n'est pas (encore) tirée d'affaire

Ce jeudi 9 mai 2024, en début d'après-midi, l'accord de performance collective (APC) a enfin été signé entre dirigeants, actionnaires et syndicats d'Air austral. Une étape importante mais pas encore suffisante pour que la compagnie péi soit dans le vert. Essuyant de nombreuses difficultés financières depuis la crise Covid – et alors que pourtant Air Austral a connu un chiffre d'affaires record de 438 millions d'euros en 2023 – elle peine à redécoller. Plusieurs actionnaires ont injecté des millions d'euros et les salariés ont dû mettre la main à la poche pour que les avions ne restent pas cloués au sol. Le plan final de restructuration est en attente de validation l'État

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com