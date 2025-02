Airbags Takata défectueux : le calvaire d'Élisa, 28 ans, défigurée par une explosion

Elisa, 28 ans, a vu sa dernière heure arriver le 10 décembre 2019. Âgée de 23 ans à l'époque des faits, elle est victime d'un accident à bord de son véhicule, une C3, à Saint-Pierre. L'airbag de sa voiture se déclenche mais suite à un défaut technique, cet élément de sécurité explose. Elisa se retrouve entre la vie et la mort et se réveille, le visage défiguré. Ce dispositif de sécurité, censé la protéger, a failli la tuer. Elle témoigne pour Imaz Press. (Photo : Association de Défence des Victimes d’Airbag)

Elisa a 23 ans lors de son accident. Elle travaille alors en tant que co-responsable d'un magasin de vêtements dans le sud. Jeune femme active, elle a une vie sociale épanouie.

Le 10 décembre 2019 tout bascule. Percutant l'arrière d'un véhicule à faible allure, une pièce métallique traverse son visage juste en-dessous de son oreille.

Elle s'en sort miraculeusement mais avec de multiples fractures à la mâchoire et neuf dents cassées.

Opérée à quatre reprises, "ma vie ne sera désormais plus jamais la même, ni mon visage, m'ont indiqué les médecins", confie Elisa à Imaz Press.

"Je dois encore faire un greffe d'os pour mettre des implants du côté de la bouche où cela s'est passé car à cet endroit j'ai un gros trou et cela m'empêche de vivre et de manger normalement", explique-t-elle.

L'accident de cette mère de famille est un véritable "traumatisme", dit-elle avec ses mots, "pour moi, pour ma maman aussi". "On ne savait pas si j'allais mourir ou pas, les médecins ne savaient pas quoi lui dire."

- Une vie chamboulée par un airbag défectueux -

Elisa a vu son quotidien basculé, enchaînant les rendez-vous médicaux et les séances de rééducation.

Depuis "je ne travaille plus, au niveau esthétique ce n'est pas très joli, je n'ai plus de vie sociale".

Après son accident, Elisa a dû repartir vivre chez ses parents. "Il fallait que ma mère m'assiste, j'avais un fixateur au niveau de la mâchoire, je mangeais avec une paille", raconte-t-elle. "J'avais perdu 40 kilos en deux mois."

Maman d'une petite fille de 2 ans, "avec la grossesse j'ai redécouvert les aliments et j'ai abusé, du coup j'ai grossi, puis avec la dépression j'ai maigri". "Mon corps et mon esprit ne sont plus les mêmes", relate-t-elle.

Désormais, Élise vit seule avec sa fille. "Le quotidien n'est pas facile."

- Élisa Ramaye, une victime détruite par cet accident -

Psychologiquement également c'est compliqué, "j'ai essayé l'hypnose, je suis suivie par un psychiatre, je prends des antidépresseurs depuis un an", confie-t-elle.

Elisa a des périodes "où ça va, d'autres où ça ne va pas, j'ai des hauts, des bas". "Je revis l'accident, je fais des cauchemars avec du sang et des accidents, j'ai des phases dépressives assez sévères", ajoute-t-elle.

"Ça fait cinq ans et je ne suis pas guérie", témoigne la mère de famille.

- L'expertise confirme la défaillance de l'airbag -

Une semaine après son accident, Elisa est interrogée par les forces de l'ordre.

Les policiers lui indiquent que l'expertise du véhicule "a prouvé que l'airbag avait un problème et que cela m'a blessé", raconte-t-elle à Imaz Press.

Aujourd'hui, Elisa est toujours en procès avec le constructeur automobile. "Mon procès est au point mort. Trois ans que je n'ai plus de nouvelles", dit-elle.

Son cas n'est pas isolé et au moins quinze décès associés à des airbags défectueux ont été relevés en France depuis 2016 dont au moins deux à La Réunion.

- Au moins deux morts et plusieurs blessés à La Réunion -

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, un automobiliste a perdu la vie sur la NRL au niveau de la Grande Chaloupe.après une perte de contrôle lors d'un dépassement.

Le 31 janvier, la Cellule investigation de radio France, apprenait auprès de sources proches de l'enquête que le conducteur présentait des "blessures caractéristiques" d'"explosion d'airbags". Un décès dû à un airbag Takata confirmé à Imaz Press par le parquet de Saint-Denis ce mardi 4 février. La victime conduisait une Honda Jazz de 2003. Ce véhicule faisait l’objet d’un rappel pour airbag dangereux. La procureure Véronique Denizot a également indiqué qu'elle envisageait l'ouverture d'une information judiciaire.

Lire aussi - Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident

Le décès de cette personne porte à deux le nombre de victimes à La Réunion des airbags Takata. À La Réunion en 2021, une mère de famille de 39 ans perdait la vie dans un accrochage à la Saline les Bains. Selon plusieurs médias, l'airbag Takata est mis en cause.

Un autre décès pourrait être lié à ces airbags, d'après une enquête France Inter : "le plus ancien accident identifié remonte à 2016 sur l’île de La Réunion. Le médecin légiste Jean-Marie Berthezène se souvient d’un examen demandé par les gendarmes du Tampon après la mort d’une jeune femme qui roulait à très faible allure", rapportent nos confrères.

- Qui est concerné par ce rappel ?

Pour des raisons d’humidité et de chaleur, les véhicules circulant dans les départements et régions d’outre-mer sont plus exposés à ce risque lié au vieillissement et à la dégradation de ces airbags.

Leur déclenchement peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

- Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata)

- Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

Lire aussi - Airbags Takata défectueux : les délais de remplacement sont (très) longs malgré le risque mortel pour les automobilistes

Lire aussi - Airbags défectueux : plus de 30.000 véhicules concernés à La Réunion, une nouvelle vague de rappel bientôt lancée

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com