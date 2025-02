Airbags défectueux : plus de 30.000 véhicules concernés à La Réunion, une nouvelle vague de rappel bientôt lancée

Ce mercredi 5 février 2025, une réunion a été organisée à la préfecture concernant les airbags Takata défectueux. Lors de cet échange entre l'État, forces de l'ordre, acteurs de la sécurité routière et importateurs automobiles, il a été annoncé que 30.000 à 38.000 véhicules seraient concernés par le rappel à La Réunion. Toutefois, les chiffres restent à préciser par le ministère des Transports, qui demande à ce qu'une nouvelle salve de courriers soit adressée aux conducteurs concernés. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Présents lors de la réunion, des personnels du ministère de l'Intérieur ont annoncé que 30.000 à 38.000 véhicules sont possiblement concernés par le rappel dans notre département, tout constructeur confondu.

Une liste qui pourrait s'allonger selon les dires des ministères, "ce qui expliquerait ces nombres revus à la hausse", indique Philippe-Alexandre Rebboah, président du Syndicat d'importation et du commerce de La Réunion (SICR). Toutefois il tient à rappeler que ces chiffres "restent à confirmer".

Des véhicules sur la liste de rappel à contrôler, mais pour lesquels certains n'auront pas besoin de faire changer leur airbag.

Pour rappel, le déclenchement de ces airbags peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

- Une nouvelle salve de courriers à destination des conducteurs -

À la demande du ministère des Transports, d'ici au 15 février 2025, une nouvelle vague de communication devrait être lancée.

"Nous devrions refaire partir une nouvelle vague de courriers avec des "Stop-Drive", donc une interdiction formelle de rouler avec son véhicule, expliquant que ce dernier peut présenter des risques de danger de mort", explique Philippe-Alexandre Rebboah.

"Mais cela n'est pas simple car nous attendons d'abord le retour des constructeurs et des importateurs qui n'ont pas les mêmes process."

Le président du SICR qui tient à préciser que "les choses avancent" pour détecter les véhicules concernés et remplacer si besoin est, l'élément défectueux.

"C'est en cours de discussion mais une chose est sûre, c'est qu'il faut informer et réinformer sur le fait que ces véhicules présentent un potentiel danger", indique Philippe-Alexandre Rebboah.

- Des véhicules à faire contrôler d'urgence -

Une réunion dont le but était également d'évoquer la disponibilité des pièces et des "renforts pour accélérer les cadences de traitement pour informer les possesseurs de véhicules car ce qui s'est passé jeudi dernier ne doit plus se passer sur le territoire", dit-il.

"Tout le monde comprend que ces personnes doivent aller travailler, déposer leurs enfants à l'école et le but c'est de gérer le plus vite possible les contrôles et de remettre en circulation ces véhicules concernés", ajoute Philippe-Alexandre Rebboah.

- Au moins deux morts et plusieurs blessés à La Réunion pour cause d'airbags défectueux -

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, un automobiliste a perdu la vie sur la NRL au niveau de la Grande Chaloupe.après une perte de contrôle lors d'un dépassement.

Le 31 janvier, la Cellule investigation de radio France, apprenait auprès de sources proches de l'enquête que le conducteur présentait des "blessures caractéristiques" d'"explosion d'airbags". Un décès dû à un airbag Takata confirmé à Imaz Press par le parquet de Saint-Denis ce mardi 4 février. La victime conduisait une Honda Jazz de 2003. Ce véhicule faisait l’objet d’un rappel pour airbag dangereux.

La procureure Véronique Denizot a également indiqué qu'elle envisageait l'ouverture d'une information judiciaire.

Le décès de cette personne porte à deux le nombre de victimes à La Réunion des airbags Takata. À La Réunion en 2021, une mère de famille de 39 ans perdait la vie dans un accrochage à la Saline les Bains. Selon plusieurs médias, l'airbag Takata est mis en cause.

Un autre décès pourrait être lié à ces airbags, d'après une enquête France Inter : "Le plus ancien accident identifié remonte à 2016 sur l’île de La Réunion. Le médecin légiste Jean-Marie Berthezène se souvient d’un examen demandé par les gendarmes du Tampon après la mort d’une jeune femme qui roulait à très faible allure", rapportent nos confrères.

Une autre femme réunionnaise a été grièvement blessée par un airbag lors d'un accident pourtant peu violent.

Depuis 2016, jusque-là, au moins 15 personnes ont été tuées par l’airbag de leur voiture en France, dont 14 en Outre-mer.

- Qui est concerné ? -

Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur ce lien). Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

La réparation est gratuite et rapide (immobilisation du véhicule inférieure à une demi-journée).

Cela étant dit, encore faut-il pouvoir effectuer ces contrôles, alors que le délai de changement de l'élément de sécurité défectueux est d'environ un mois et demi à La Réunion.

