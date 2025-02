NRL : le parquet confirme le décès d'un automobiliste à cause d'un airbag Takata défectueux

L’automobiliste décédé dans un accident sur la NRL dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025 a bien été victime d'un airbag Takata défectueux. L'information donnée par nos confrères de Radio France a été confirmée à Imaz Press par le parquet de Saint-Denis ce mardi 4 février. La procureure Véronique Denizot a également indiqué qu'elle envisageait l'ouverture d'une information judiciaire (Photo d'illlustration www.imazpress.com)

Le 31 janvier, la Cellule investigation de radio France, apprenait auprès de sources proches de l'enquête que le conducteur présentait des "blessures caractéristiques" d'"explosion d'airbags".

L'accident a eu lieu vers 21h45 sur la NRL. L'accident s'est produit au niveau de la Grande Chaloupe. La victime circulait dans le sens Saint-Denis - la Possession. Une perte de contrôle serait à l'origine de cet accident.

La victime conduisait une Honda Jazz de 2003. Ce véhicule faisait l’objet d’un rappel pour airbag dangereux.

Lire aussi - Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident

- Deux morts à La Réunion pour cause d'airbags défectueux -

Le décès de cette personne porte à deux le nombre de victimes à La Réunion des airbags Takata. À La Réunion en 2021, une mère de famille de 39 ans perdait la vie dans un accrochage à la Saline les Bains. Selon plusieurs médias, l'airbag Takata est mis en cause.

Depuis 2016, jusque-là, au moins 15 personnes ont été tuées par l’airbag de leur voiture en France, dont 14 en Outre-mer.

Pour des raisons d’humidité et de chaleur, les véhicules circulant dans les départements et régions d’outre-mer sont plus exposés à ce risque lié au vieillissement et à la dégradation de ces airbags.

- Rappel d’airbags défectueux : les propriétaires des véhicules concernés invités à se manifester -

Depuis décembre, des centaines de véhicules font l’objet d’une campagne de rappel à La Réunion, en raison d'un défaut dans les airbags fournis par l'entreprise japonaise Takata.

Leur déclenchement peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

Lire aussi - "Cessez immédiatement de les conduire" : Citroën rappelle 181.000 véhicules dont une centaine à La Réunion

Lire aussi - Renault, Volkswagen, Peugeot, Tesla, Mercedes… des millions de voitures rappelées en concessions

- Qui est concerné par ce rappel ? -

- Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata)

- Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

La réparation est gratuite et rapide (immobilisation du véhicule inférieure à une demi-journée).

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com