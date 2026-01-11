À la une de ce lundi : sans-abrisme, Budget d'initiative citoyenne, manifestations en Iran, tensions à Minneapolis, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 12 janvier 2026 : - Sans-abrisme : une situation grave trop peu documentée, et insuffisamment prise en compte - Agir pour son territoire : le pari du Budget d’initiative citoyenne - Iran : le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations - Renforts policiers à Minneapolis après un week-end de protestations - Saint-Pierre : une moto circulant à 177km/h sur une portion limitée à 90km/h interceptée - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : alizé costaud, chaleur et averses dans les hauts (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, l’urgence sociale liée au sans-abrisme s’aggrave d’année en année. Pourtant, elle reste insuffisamment documentée, insuffisamment prise en compte et trop souvent reléguée au rang de variable d’ajustement. Les Boutiques solidarité, aux côtés de nombreux acteurs associatifs comme Médecins du Monde, alertent : la situation actuelle n’est plus tenable.

Depuis trois ans, le Budget d’initiative citoyenne (BIC) porté par le Département de La Réunion permet aux citoyens et aux associations de concrétiser des projets d’intérêt collectif, sans barrières politiques ni lourdeurs administratives. Pensé comme un outil de réconciliation entre citoyens et service public, le dispositif soutient des initiatives 100 % locales. Les projets sélectionnés sont ensuite soumis aux votes de la population sur internet, à la clé, des financements pouvant aller jusqu'à 15.000 euros pour une association

Le pouvoir iranien a perpétré un "massacre", selon un groupe de défense des droits humains, pour réprimer le mouvement de contestation dans le pays, où les autorités ont appelé à des manifestations lundi en soutien à la République islamique.

Le gouvernement américain a annoncé dimanche l'envoi de "centaines" d'agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis, au terme d'un week-end de protestations partout dans le pays après la mort d'une Américaine de 37 ans abattue par la police de l'immigration.

Ce week-end du 10 et 11 janvier 2026, sur le secteur de Saint-Pierre, une moto circulant à 177km/h sur une portion de route limitée à 90km/h a été interceptée. Le motard a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et l'engin a été placé en fourrière. Les effectifs de la police nationale ont réalisé sur le département 33 opérations de sécurisation et de sécurité routière. La gendarmerie a relevé 138 infractions dont 34 alcoolémies et 11 conduites sous stupéfiants. 25 permis ont été retirés.

Matante Rosina regarde dans son bol ce lundi 12 janvier 2026… et elle voit surtout du vent, encore du vent. L’alizé souffle fort, avec des rafales pouvant grimper jusqu’à 80 km/h dans le sud, notamment vers Saint-Pierre, et 50 à 60 km/h sur le nord. Malgré ça, le soleil garde une belle place sur les côtes bien exposées. À l’est, le matin reste humide avec des nuages venant de la mer et quelques averses. L’après-midi, les nuages s’accrochent encore sur le littoral et quelques gouttes possibles aussi dans les Cirques et vers Le Tampon. Côté chaleur, Matante Rosina voit jusqu’à 34°C dans l’ouest et 32°C dans l’est, et plus de 20°C sur les sommets.