Airbags Takata défectueux : les délais de remplacement sont (très) longs malgré le risque mortel pour les automobilistes

À La Réunion les airbags Takata défectueux ont entrainé la mort d'au moins deux personnes. La campagne de rappel en urgence des véhicules concernés par des ces équipements est en cours. Le ministère des Transports indique "qu'il est urgent de faire remplacer cet élément de sécurité". Pourtant, dans l'île où le risque est plus élevé qu'ailleurs en raison de la chaleur, les délais de remplacements sont très longs. Les automobilistes utilisent leur véhicule avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête (Photo : sly/www.imazpress.com)

Partout sur l'île, les témoignages d'automobilistes dans l'attente se multiplient.

Un conducteur d'une voiture faisant l'objet du rappel – et ayant souhaité rester anonyme – a confié à Imaz Press que le garage lui a donné un délai minimum d'un mois et demi avant de pouvoir remplacer son airbag défectueux.

Pourtant, dans un courrier qu'il nous a été transmis, le constructeur rappelle qu'en raison "du risque de déclenchement de l'airbag […] et en cas d'accident, des fragments du générateur de gaz pourraient blesser mortellement les passagers". Invitant le conducteur "immédiatement" à "faire contrôler le véhicule pour des raisons de sécurité".

Dans le courrier, il est également indiqué que "l'opération prendra environ 3 heures", sans préciser le délai.

La raison de ce délai si long, l'absence de la pièce à changer dans les stocks, a informé le garagiste à notre automobiliste.

Si lui a fait le choix de ne plus prendre le volant de sa voiture – ayant la possibilité d'utiliser un autre véhicule – pour d'autres conducteurs, cette éventualité n'est pas possible. Les garages n'ayant pas de véhicules de remplacement à proposer.

Des délais d'attente inconcevable pour les automobilistes, alors que le scandale des airbags Takata a été dévoilé au grand jour depuis 2013 et que ces airbags continuent de faire des victimes à travers le monde.

- Des délais rallongés faute de pièces disponibles -

À La Réunion, plus de 30.000 véhicules sont concernés par ce rappel. Pourtant, seuls 50% d'entre eux ont été réparés.

"Aujourd'hui nous sommes confrontés à des problèmes de main-d'œuvre. On vient placer les rendez-vous les uns après les autres et forcément ça génère une liste d'attente d'un mois à un mois et demi", explique Philippe-Alexandre Rebboah, directeur de Leal Réunion et président du Syndicat du commerce de La Réunion (SICR).

De plus, "chez les constructeurs il y a une problématique de disponibilité des pièces. La demande étant mondiale, cela crée une tension sur les chaînes de production de ces airbags", ajoute-t-il.

Il le sait, "nul n'est naïf, les gens ont besoin d'aller travailler, de déposer leurs enfants à l'école" mais "il faut être conscient que l'importateur ou la concession n'a suffisamment de moyens matériels pour prêter des véhicules le temps de l'intervention par rapport au nombre de voitures concernées".

- Airbags défectueux : le grand flou des rappels pour les conducteurs -

Autre souci pour les automobilistes, les rappels à La Réunion semblent flous. Sur le site de l'État et sur la liste des véhicules, il est en effet indiqué pour certaines marques à La Réunion : "lien non fourni par le constructeur".

"Pour beaucoup, le statut des acteurs locaux est que nous sommes des importateurs et non des concessionnaires et sur ce point, on ne nous rattache pas à la France", déplore Philippe-Alexandre Rebboah.

Seul moyen pour les automobilistes d’outre-mer, vérifier le VIN présent sur leur carte grise (case E) pour confirmer si leur véhicule est concerné par un rappel lié aux airbags défectueux Takata.

Depuis des mois, Maître Coppet, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, qui accompagne 10 victimes blessées graves et 7 familles de victimes décédées, demande : la publication d’une liste des marques et modèles concernés par l’équipement d’un airbag défectueux Takata, par les pouvoirs publics, au regard du manque de transparence et des rappels chaotiques effectués par les constructeurs.

- Des conducteurs encore (trop) peu sensibilisés -

Si des milliers de véhicules sont concernés dans l'île, ils sont encore trop peu à s'être manifestés. Depuis décembre, ces véhicules font l’objet d’une campagne de rappel à La Réunion.

Des conducteurs absents, des voitures ayant changé de propriétaires, des automobilistes pas suffisamment conscients de la dangerosité… Nombreux sont les facteurs qui pourraient expliquer la raison pour laquelle seule la moitié des voitures rappelées ont fait l'objet d'un contrôle.

Pour pallier cela, le SICR a "mis en place des partenariats avec le service d'immatriculation des voitures et les constructeurs car si nous n'avons pas le châssis dans la base de données, il est difficile de contacter les personnes", explique Philippe-Alexandre Rebboah.

"Nous essayons de minimiser le nombre de personnes qui passent à travers les mailles du filet mais ce n'est pas suffisant car les gens reçoivent la lettre mais ne prennent pas l'alerte au sérieux", ajoute le président du SICR.

"Le but désormais, terminer avec cette action qui dure depuis trop d'années car il n'est pas acceptable que les familles jouent à la roulette russe", conclut le directeur de Leal Réunion. "Il est inenvisageable de laisser la situation telle quel."

- Au moins deux morts et plusieurs blessés à La Réunion -

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, un automobiliste a perdu la vie sur la NRL au niveau de la Grande Chaloupe.après une perte de contrôle lors d'un dépassement.

Le 31 janvier, la Cellule investigation de radio France, apprenait auprès de sources proches de l'enquête que le conducteur présentait des "blessures caractéristiques" d'"explosion d'airbags". Un décès dû à un airbag Takata confirmé à Imaz Press par le parquet de Saint-Denis ce mardi 4 février. La victime conduisait une Honda Jazz de 2003. Ce véhicule faisait l’objet d’un rappel pour airbag dangereux. La procureure Véronique Denizot a également indiqué qu'elle envisageait l'ouverture d'une information judiciaire.

Le décès de cette personne porte à deux le nombre de victimes à La Réunion des airbags Takata. À La Réunion en 2021, une mère de famille de 39 ans perdait la vie dans un accrochage à la Saline les Bains. Selon plusieurs médias, l'airbag Takata est mis en cause.

Un autre décès pourrait être lié à ces airbags, d'après une enquête France Inter : "Le plus ancien accident identifié remonte à 2016 sur l’île de La Réunion. Le médecin légiste Jean-Marie Berthezène se souvient d’un examen demandé par les gendarmes du Tampon après la mort d’une jeune femme qui roulait à très faible allure", rapportent nos confrères.

Une autre femme réunionnaise a été grièvement blessée par un airbag lors d'un accident pourtant peu violent.

Depuis 2016, jusque-là, au moins 15 personnes ont été tuées par l’airbag de leur voiture en France, dont 14 en Outre-mer.

- Qui est concerné par ce rappel ?

Pour des raisons d’humidité et de chaleur, les véhicules circulant dans les départements et régions d’outre-mer sont plus exposés à ce risque lié au vieillissement et à la dégradation de ces airbags.

Leur déclenchement peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

- Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata)

- Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

La réparation est gratuite et rapide (immobilisation du véhicule inférieure à une demi-journée).



