Facteurs, Trump, Louïz, semaine sportive et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 31 mars 2023 : - La Poste : les facteurs en première ligne face à la violence des usagers - Donald Trump inculpé au pénal par un grand jury à New York - Saint-Denis : carte blanche à Louïz pour la Journée de visibilité transgenre - Les marmailles de La Réunion à la découverte de l'olympisme et du paralympisme - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-figue, mi raisin

La Poste : les facteurs en première ligne face à la violence des usagers

C’est un triste constat que dressent les services de La Poste de La Réunion. Depuis plusieurs mois, les cas de violences verbales et physiques sont en hausse envers leurs agents. Lundi 27 mars et mardi 28 mars 2023, deux facteurs - dont un intérimaire -, ont été victimes de violences leur de leur tournée à Saint-Pierre. La Poste a décidé d’agir et de tenir ce vendredi un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire.

Donald Trump inculpé au pénal par un grand jury à New York

Un grand jury de New York a voté jeudi l'inculpation au pénal de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, une première pour un ancien président américain. Dans les jours qui viennent, il devra donc se "rendre" au tribunal de Manhattan pour une audience d'inculpation et plaider coupable ou non coupable.

Saint-Denis : carte blanche à Louïz pour la Journée de visibilité transgenre

À l’occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre le vendredi 31 mars 2023, la Cité des Arts (Saint-Denis) donne ce samedi 1er avril, carte blanche à la chanteuse et comédienne réunionnaise Louïz, élue Miss Trans France en 2021, pour mettre en lumière la pluridisciplinarité de la scène queer à La Réunion, en collaboration avec le centre LGBTQIA+ de l’océan Indien. Elle présentera son propre répertoire et invitera d’autres artistes de la communauté Queer tels que MaFanny, Brandon Gercara, Chrys, Kayelo, Nymphea à performer à ses côtés.

Les marmailles de La Réunion à la découverte de l'olympisme et du paralympisme

Dans le cadre des Jeux Olympiques qui débuteront fin juillet en 2024 à Paris, le Cros de La Réunion organise la semaine Olympique et Paralympique. Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023, plusieurs activités seront proposées aux jeunes dans le nord et l'est de l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-figue, mi raisin

Ce vendredi 31 mars 2023, Matante Rosina ne sait pas trop sur quel pied danser. Pour elle, le matin est ensoleillé mais les nuages s'invitent au fil des heures. Le ciel ne sait plus trop s'il veut rester ensoleillé, nuageux ou pluvieux. En revanche, dans les hauts du Sud, les averses sont fréquentes et même parfois intenses.