La Poste : les facteurs en première ligne face à la violence des usagers

C’est un triste constat que dressent les services de La Poste de La Réunion. Depuis plusieurs mois, les cas de violences verbales et physiques sont en hausse envers leurs agents. Lundi 27 mars et mardi 28 mars 2023, deux facteurs - dont un intérimaire -, ont été victimes de violences lors de leur tournée à Saint-Pierre. La Poste a décidé d’agir et de tenir ce vendredi un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire.

"Que cela soit dans la rue ou dans les bureaux de poste, les facteurs comme les agents sont victimes d’incivilités", déplore Damien Leguay de la CFDT. "Les facteurs sont en première ligne face à la grogne des usagers", ajoute-t-il.

Deux agressions se sont produites récemment dans le Sud de l’île. Ce lundi, alors qu’il effectuait sa tournée, un facteur a été pris à partie par plusieurs personnes venues bloquer son véhicule. Les individus ont ensuite asséné des coups de poing au salarié de La Poste, avant de lui dérober ses affaires personnelles et les clés de son fourgon.

Les motifs de cette agression restent encore flous. Selon les premiers éléments, les individus auraient reproché au facteur de ne pas avoir reçu un courrier.

Mardi 28, c’est un intérimaire qui a été agressé verbalement par un client mécontent de ne pas avoir reçu sa lettre.

Récemment, dans l’Est de l’île, un facteur a lui aussi été pris à partie par des usagers. Des clients étaient mécontents de la non-livraison de leur courrier.

Pour ces actes, La Poste a porté plainte.

- Des agressions de plus en plus nombreuses -

À La Poste, ces agressions sont devenues fréquentes, même si elles ne sont pas toujours physiques.

"Des usagers nous reprochent de ne pas recevoir leur courrier ou leur colis, mais malheureusement leurs colis sont bloqués par les douaniers", notent les syndicats.

"Il ne faut pas que les clients fassent l’amalgame, le postier n’est pas douanier, il prend le pli ou le colis mais ne sait pas ce qu’il y a dedans, il a prêté serment", indique Damien Leguay de la CFDT. "Si le colis est intercepté ce n’est pas de notre fait, mais comme nous sommes le dernier maillon de la chaine, c’est sur le facteur que l’attention se porte", souligne-t-il.

"Pendant des années le facteur était très apprécié par les usagers mais avec la casse du service public nos missions ont changé et il n’y a plus ce lien social, c'est regrettable", confie Loic Désirée de la CGTR-FAPT.

Les facteurs et agents postaux, sont en première ligne face à la colère et à la misère sociale. Les agressions ne touchent pas seulement les facteurs, elles peuvent également subvenir dans les agences postales, par des usagers mécontents des services, ou parce que leur compte est à découvert.

- Des plaintes systématiques -

Face à ces agressions en constante augmentation, La Poste souhaite protéger ses salariés.

À La Poste, chaque agression est suivie d’une plainte. "La Poste de La Réunion dépose plainte systématiquement, après une agression ou une incivilité subie par un collaborateur", indique le service postal.

Des plaintes qui ont un double but. Il s'agit de dissuader de nouvelles incivilités et demander la répression à l'encontre des agresseurs. "Cette démarche de dépôt de plainte systématique, s'inscrit dans la politique de tolérance 0 face aux incivilités menée à La Réunion", ajoute La Poste.

C’est pour faire le point sur ces agressions récentes, qu’un CHSCT extraordinaire se tient à Saint-Pierre ce vendredi 31 mars. L’occasion également pour les syndicats et la direction de La Poste d’échanger sur la protection des salariés en contact avec les clients.

"On va essayer de faire en sorte que les facteurs et agents travaillent dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité", lance Damien Leguay.

Pour le moment, la seule chose que les syndicats peuvent faire, c’est de la prévention. "Parfois les usagers font envoyer leur lettre à des adresses fictives ou à des personnes qui n’existent pas, c’est là où le postier se demande s’il livre ou pas", indique le représentant de la CFDT. "Comment protéger nos postiers face à des clients mécontents ?" demande-t-il.

Un point positif dans cette situation : "le soutien de la population à chaque agression" commente le syndicaliste.

