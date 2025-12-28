La Russie revendique la prise des villes de Myrnograd et de Gouliaïpolé, dans l’est de l’Ukraine

La Russie a revendiqué samedi la prise des villes de Myrnograd et de Gouliaïpolé, dans l’est de l’Ukraine, annonçant ainsi de nouvelles avancées sur le front à la veille d’une rencontre aux Etats-Unis entre les présidents ukrainien et américain.

Selon un communiqué du Kremlin, Vladimir Poutine a écouté un rapport de l’état-major de l’armée russe faisant état de "la libération des villes de Dimitrov (le nom russe de Myrnograd, ndlr) et de Gouliaïpolé".

Myrnograd, située dans la région de Donetsk, est voisine de Pokrovsk, un important noeud logistique dont la conquête a été revendiquée par la Russie le 1er décembre, ce que Kiev a démenti.

Gouliaïpolé est située dans la partie orientale de la région méridionale de Zaporijjia, un secteur où les progressions russes ont été plus rares mais où celles-ci se sont accélérées ces derniers mois.

"Dans le Donbass et la région de Zaporijjia, l’offensive se déroule sur toute la ligne de contact", s’est félicité le chef de l’Etat russe, assurant que les troupes russes "intensifient la pression" sur l’armée ukrainienne, selon des propos retransmis à la télévision.

Ces annonces interviennent à la veille d’une rencontre aux Etats-Unis entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump, pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

La nouvelle version de ce document, retravaillé après des négociations entre Américains et Ukrainiens, abandonne deux exigences majeures de la Russie, ce qui rend improbable qu’elle l’entérine.

Le Kremlin a fait savoir cette semaine qu’il "formulait sa position" pour y répondre et un haut responsable russe avait accusé Kiev et ses alliés européens de vouloir "torpiller" les pourparlers en suggérant des modifications inacceptables pour Moscou.

"Si les autorités de Kiev ne souhaitent pas régler cette affaire pacifiquement, nous résoudrons tous les problèmes qui se posent à nous par la voie militaire" a déclaré M. Poutine samedi.

AFP